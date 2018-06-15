Местная администрация просит отказаться от разведения свиней и перейти на альтернативное животноводство

15 июня 2018, 22:04

В связи с неблагополучной эпизоотической обстановкой по африканской чуме свиней на территории Калининградской области в администрации МО «Гусевский городской округ» 14 июня 2018 года под руководством врио главы администрации Александра Китаева состоялось внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии муниципалитета.



Во время совещания обсуждались меры по недопущению заноса вируса опасного заболевания. Было принято решение о формировании действующих рабочих бригад на случай возникновения АЧС с круглосуточным дежурством специалистов. За бригадой закреплена техника (грузовой и легковой автомобили, экскаватор) и водители.



АЧС — это высоко заразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС — вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве и охлажденном мясе, 300 дней — в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет.



Гибель свиней при заражении АЧС до 100 процентов. Средств для профилактики и лечения болезни не существует.



Постановлением Губернатора Калининградской области от 24 апреля 2018 года № 243 утвержден план мероприятий по повышению эффективности превентивных мер по предотвращению заноса и распространения вируса АЧС свиней на территорию региона, в соответствии с которым запрещается содержание и убой свиней в хозяйствах всех форм собственности, имеющих уровень биологической защиты 1 и 2 компартмента.



«Жителям Гусевского городского округа, ведущим личные подсобные хозяйства, в которых содержится на откорме и разводится свинопоголовье, предлагаем ликвидировать данное поголовье, пока оно находится в здоровом состоянии и перейти на альтернативные направления животноводства (разведение КРС, птицы) и перепрофилироваться на приоритетные направления деятельности через участие в программах Министерства сельского хозяйства Калининградской области», — прокомментировала ситуацию начальник отдела сельского хозяйства Людмила Бородачева.



В случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели необходимо незамедлительно сообщать ветспециалистам по телефону: (840143)3-13-11 или оперативному дежурному администрации Гусевского городского округа, телефон 8 (401-43) 3-43-74.

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