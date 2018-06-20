Стройцентр
/ / / В начале войны Гумбиннен одним из первых попал под бомбежку Советской авиации
Информационный сайт города Гусева

В начале войны Гумбиннен одним из первых попал под бомбежку Советской авиации

20 июня 2018, 16:19

Снимок «Первый день войны», единственный, сделанный в Москве 22 июня 1941 года
22 июня 1941 года с территории Восточной Пруссии началась Великая Отечественная война. По сигналу «Дрезден! Дрезден!» группа армии «Север» под командованием Фон Лееба перешла границу Восточной Пруссии с Литовской СССР.

В бой с противником вступили пограничники 105-го Кретингского, 106-го Таурагенского и 107-го Мариямпольского отрядов пограничных войск НКВД СССР. Почти все из них погибли, и, что печальнее всего, мы не знаем большинство их имен и фамилий. Даже на памятнике в их честь в Шакяе, установленном еще во времена СССР, было начертано «Имя твое неизвестно, подвиг бессмертен» (нет уверенности, что этот памятник сохранился до наших дней).

В начале войны Гумбиннен одним из первых попал под бомбежку Советской авиации

Надо сказать, что дрались пограничники отчаянно. В немецких документах особенно была отмечена упорная оборона дота на Кибартайском ж/д вокзале, бой за заставу «Писса» у Виштынецкого озера, а также множество подобных эпизодов.

В ответ на эти действия было принято решение нанести ответный удар по военным объектам Пруссии, в том числе и по аэродрому города Гумбиннена.

23 июня 1941 года советское командование отдало приказ вылететь на бомбежку аэродрома в Гумбиннене. На задание было отправлено 17 самолетов марки ТБ-3 первой дальней бомбардировочной авиации ВВС РККА из состава 132-го и 46-го полков (аэродрома Митава-ребола).


Схема нанесения удара из альбома 46-го авиационного полка

В связи с ошибками штурманской службы основная масса бомб (всего их было 42 штуки) была сброшена на жилые районы города. В результате этой бомбардировки погибли 11 жителей Гумбиннена и 8 солдат Вермахта.


Разрушения в Гумбиннене в результате бомбежки 23 июня

Советские бомбардировщики на обратном пути были перехвачены немецкими истребителями и все сбиты. Имена погибших, к сожалению, мы не знаем.


Бомбардировщик из состава 46-го авиационного полка, оставленный на аэродроме Шауляй

Напоминаем, что 21 и 22 июня на территории Гусевского городского округа пройдет акция «Свеча Памяти», где каждый желающий сможет отдать Дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Владимир Летягин
Гумбиннен Как было до нас
309 просмотров   |   6 комментариев
2
Другие новости по теме
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
Гусев посетил бывший главнокомандующий военно-морских сил ФРГ
История Гусевского района
История Гусевского района
Герб города Гусева, его история
Герб города Гусева, его история
Кирилъ
# 1Кирилъ
Кто объяснит мне,неграмотному,чем Вторая мировая война отличается от Великой Отечественной? Почему такой акцент и перекос?
Сегодня, 17:52   ЦитироватьОтветить0
автор
# 2автор
Кирилъ,
1 го сентября германия напала на польшу а 22 июня германия напала на ссср . в этом главное отличие
Сегодня, 18:44   ЦитироватьОтветить0
Я
# 3Я
Кирилъ,
Наше государство не хочет признавать того, что СССР являлся союзником Германии и развязал с ней 2 МВ. Поэтому до сих пор засекречены многие архивные документы, касающиеся этой войны.
Сегодня, 19:16   ЦитироватьОтветить2
автор
# 4автор
Я,
вопрос далеко не простой . кто развязал 2 ю мировую? может япония напав на китай или италия напав на эфиопию . и все же ставить знак равенства между ссср и германией не стоит хотя это тема для большого диспута . тема статьи не об этом а о нашей памяти
Сегодня, 19:29   ЦитироватьОтветить0
Я
# 5Я
автор,
Не понимаю, где я ставил знак равенства? Я всего лишь изложил исторический факт. И спорить я с вами не собираюсь. Кому-то нужна правда, а кому-то постправда.
Сегодня, 19:58   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 6Гость.
Вся наша история — вымысел, с которым все согласны. (Вольтер)
Сегодня, 20:10   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»