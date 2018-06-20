/ / / В начале войны Гумбиннен одним из первых попал под бомбежку Советской авиации

В бой с противником вступили пограничники 105-го Кретингского, 106-го Таурагенского и 107-го Мариямпольского отрядов пограничных войск НКВД СССР. Почти все из них погибли, и, что печальнее всего, мы не знаем большинство их имен и фамилий. Даже на памятнике в их честь в Шакяе, установленном еще во времена СССР, было начертано «Имя твое неизвестно, подвиг бессмертен» (нет уверенности, что этот памятник сохранился до наших дней).
Надо сказать, что дрались пограничники отчаянно. В немецких документах особенно была отмечена упорная оборона дота на Кибартайском ж/д вокзале, бой за заставу «Писса» у Виштынецкого озера, а также множество подобных эпизодов.
В ответ на эти действия было принято решение нанести ответный удар по военным объектам Пруссии, в том числе и по аэродрому города Гумбиннена.
23 июня 1941 года советское командование отдало приказ вылететь на бомбежку аэродрома в Гумбиннене. На задание было отправлено 17 самолетов марки ТБ-3 первой дальней бомбардировочной авиации ВВС РККА из состава 132-го и 46-го полков (аэродрома Митава-ребола).
Схема нанесения удара из альбома 46-го авиационного полка
В связи с ошибками штурманской службы основная масса бомб (всего их было 42 штуки) была сброшена на жилые районы города. В результате этой бомбардировки погибли 11 жителей Гумбиннена и 8 солдат Вермахта.
Разрушения в Гумбиннене в результате бомбежки 23 июня
Советские бомбардировщики на обратном пути были перехвачены немецкими истребителями и все сбиты. Имена погибших, к сожалению, мы не знаем.
Бомбардировщик из состава 46-го авиационного полка, оставленный на аэродроме Шауляй
Напоминаем, что 21 и 22 июня на территории Гусевского городского округа пройдет акция «Свеча Памяти», где каждый желающий сможет отдать Дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Владимир Летягин