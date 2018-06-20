В Гусевском округе благоустроят крупное захоронение Первой мировой войны

20 июня 2018, 12:58

В Калининградской области начали благоустраивать заброшенное воинское захоронение Первой мировой войны — Ширгупенен, расположенное недалеко от поселка Подгоровка Гусевского городского округа. Восстановительными работами занимается волонтерское движение инновационного кластера «Технополис GS» (г. Гусев) при поддержке холдинга GS Group.



В захоронении Ширгупенен покоится 265 русских воинов, погибших во время Первой мировой войны. До начала работ объект был заброшен и полностью зарос крапивой, кустарником и мелколесьем. Участники волонтерского движения «Технополиса GS» и неравнодушные жители г. Гусева расчистили мемориал и прилегающую территорию. В планах — закончить расчистку, выкорчевать корни, засеять благоустроенные участки газонной травой и, конечно, поддерживать его в ухоженном состоянии.



«Наша главная задача — сделать так, чтобы запустение и заброшенность исчезли с этого места навсегда. На объекте еще много работы, но, я уверен, вместе мы справимся и осенью мемориал будет не узнать. Мы всегда рады видеть в своих рядах новых добровольцев. Скучно у нас не бывает! Каждый выезд — это не просто работа, но и возможность узнать что-то новое об истории региона, познакомиться с интересными людьми, с пользой провести время на свежем воздухе», — рассказал Валерий Гусаров, лидер волонтерского движения, директор по качеству НПО «Цифровые телевизионные системы» (предприятие в составе «Технополиса GS»).



Волонтерское движение «Технополиса GS» по благоустройству захоронений Первой мировой войны существует с 2013 года, его деятельность активно поддерживает холдинг GS Group (инвестор «Технополиса GS»). Цель движения — сохранение исторической памяти, вовлечение максимального количества людей в изучение истории нашей страны, увековечение событий и имен Первой мировой войны. За 5 лет в выездах приняло участие более 250 человек из Калининградской области, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. С 2013 года волонтеры благоустроили 8 мемориалов и продолжают за ними ухаживать.

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