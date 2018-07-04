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Городская администрация улучшает старые и разрабатывает новые туристические маршруты

4 июля 2018, 12:09
Городская администрация улучшает старые и разрабатывает новые туристические маршруты
Ежегодно на территории Гусевского округа открываются новые туристические маршруты, которые интересны не только жителям округа, но и его гостям. Для того чтобы во время экскурсий все туристы чувствовали себя комфортно, администрацией МО «Гусевский городской округ» было организовано обследование популярных маршрутов на доступность объектов туризма для всех категорий граждан, рассказали в пресс-службе местной администрации.

Для этого была создана рабочая группа, в которую вошли люди с ограниченными возможностями здоровья, жители города, которые являются молодыми родителями и часто прогуливаются с детской коляской, представители администрации, общественных организаций и волонтеры Молодёжного актива.

В ходе экскурсии по обзорному маршруту «Гусев-Гумбиннен», проходящему через центр города, выработаны рекомендации по повышению уровня доступности объектов туристической привлекательности: понижение уровня съезда-подъема пешеходных дорожек, установка информационных табличек на значимых объектах маршрута.

В целях развития туристического маршрута «Тропа здоровья» в Гусеве, проходящего от Физкультурно-оздоровительного комплекса до Грэсовского леса, на прошлой неделе состоялась рабочая встреча сотрудников администрации МО «Гусевский городской округ» с представителями МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» и общественной организации «Зеленый город».

Участники встречи ознакомились с историей лесопарка, отдохнули на философских авторских лавочках, насладились целебным воздухом соснового бора. Экскурсию по экологической тропе в Грэсовском лесу, открытой в 2016 году, провела педагог дополнительного образования МОУ «СОШ № 5» Оксана Гриб. Протяженность экотропы составляет 1200 метров. Маршрут сопровождался удивительными фактами из жизни растений, насекомых и обитателей лесопарка.

В завершении встречи собравшиеся обсудили возможность создания дополнительных мест рекреации на территории леса. Также туроператорам, организующим поездки на Виштынецкое озеро, направлены предложения о включении увлекательной прогулки по Грэсовскому лесу в программу экскурсий.
Админстрация Гусевского района туризм
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