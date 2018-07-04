В Гусевском городском округе в рамках Программы конкретных дел завершен ремонт водоподъемной скважины в поселке Приозерное. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Сотрудниками подрядной организации ООО «Калининградагропромэнерго» выполнены работы, способствующие улучшению качества воды, а именно: извлечение фильтровых колонн, разбуривание скважины, цементация затрубного пространства скважины, засыпка межтрубного пространства гравием, а также откачка и промывка скважины эрлифтом.
Стоимость данного контракта составляет более 250 тысяч рублей, из которых свыше 190 тысяч рубля — средства областного бюджета и более 55 тысяч рублей — средства местного бюджета.
В посёлке Приозерное завершён ремонт водоподъемной скважины
4 июля 2018, 17:46
Приозёрное водоснабжение программа конкретных дел
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