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В посёлке Приозерное завершён ремонт водоподъемной скважины

4 июля 2018, 17:46
В посёлке Приозерное завершён ремонт водоподъемной скважины
В Гусевском городском округе в рамках Программы конкретных дел завершен ремонт водоподъемной скважины в поселке Приозерное. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сотрудниками подрядной организации ООО «Калининградагропромэнерго» выполнены работы, способствующие улучшению качества воды, а именно: извлечение фильтровых колонн, разбуривание скважины, цементация затрубного пространства скважины, засыпка межтрубного пространства гравием, а также откачка и промывка скважины эрлифтом.

Стоимость данного контракта составляет более 250 тысяч рублей, из которых свыше 190 тысяч рубля — средства областного бюджета и более 55 тысяч рублей — средства местного бюджета.
Приозёрное водоснабжение программа конкретных дел
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Д.Д.Л.
# 1Д.Д.Л.
Отлично! С подачей воды в резервуары мы разбирались. Тут возникнет вопрос. Когда из крана будет течь чистоя вода?
Вчера, 19:17   ЦитироватьОтветить1
Распопов Д.
# 2Распопов Д.
плати и не задавай вопросы Д.Д.Л. а то отключим и течь будут воспоминания о воде
Вчера, 19:33   ЦитироватьОтветить1
Д.Д.Л.
# 3Д.Д.Л.
Распопов Д.,
Платим! Распопов Д и плачем. sob
Вчера, 20:04   ЦитироватьОтветить1
Шевельнул
# 4Шевельнул
Цитата: Д.Д.Л.
Распопов Д.,
Платим! Распопов Д и плачем. sob

Да, это Каюков пишит!!!
Вчера, 22:08   ЦитироватьОтветить0
Агроном
# 5Агроном
Цитата: Д.Д.Л.
Отлично! С подачей воды в резервуары мы разбирались. Тут возникнет вопрос. Когда из крана будет течь чистоя вода?

В п. Приозерном нет резервуаров чудики, если не в теме, лучше промолчите.
Вчера, 23:23   ЦитироватьОтветить0

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