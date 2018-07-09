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Информационный сайт города Гусева

Вымирание востока: почему область похожа на Россию в миниатюре

9 июля 2018, 11:23
Вымирание востока: почему область похожа на Россию в миниатюре
На востоке Калининградской области нет ни одного города, в котором бы население росло. При этом в целом численность жителей в регионе увеличивается рекордными темпами. «Новый Калининград» рассказывает, кто забирает себе всех переселенцев.

По данным Росстата, численность населения Калининградской области стабильно растет на протяжении последних десяти лет. В 2016 году она увеличилась более чем на 1%. При сохранении данной тенденции население региона через несколько месяцев превысит «психологическую отметку» в миллион человек. Численность растет не за счет естественных причин (превышения рождаемости над смертностью), а за счет миграции. Причем как международной, из стран СНГ (в первую очередь Казахстана), так и «отечественной», когда в область переезжают жители других регионов РФ (главным образом Севера и Урала).

Калининградская область с точки зрения миграции похожа на модель России в миниатюре. Люди бегут с востока либо в столицу, либо на запад (социологи называют это «западным дрейфом»). Восточные муниципалитеты довольно быстро теряют численность населения.

За последние 5 лет средний восточный муниципалитет области потерял 5% жителей. Антирекордсменом является Озерск, где численность населения с 2014 года сократилась более чем на 11%. Второй и третий по размерам города области — Советск и Черняховск — потеряли по 5% населения, или порядка по 2 тыс. человек каждый. Исключением является разве что родина экс-губернатора Николая Цуканова — Гусев. Там численность населения за пять лет сократилась всего на 0,7%. Возможной причиной относительной стабильности в части количества жителей Гусева может являться активность питерского холдинга GS, развивающего проект технополиса и тем самым рекламирующего территорию. Подобных проектов на остальной территории востока сегодня нет.

ГородНаселение в 2014 г.Население в 2018 г.Сокращение населения
Советск41630397524,51%
Черняховск37948358885,43%
Гусев28508283000,73%
Неман11492108675,44%
Полесск729170113,84%
Правдинск428841443,36%
Славск440840747,58%
Нестеров438340018,72%
Озерск4433393511,23%
Краснознаменск336231885,18%


Если за последние 5 лет восток области потерял почти 5% населения, то население столицы региона — Калининграда — выросло почти на 6%, или на 26,5 тыс. человек. Огромную скорость прироста населения показывает Гурьевск, который, по сути, является пригородом Калининграда. Численность его населения в 2014–2018 годах выросла на 27% и превысила 17 тыс. человек.

Растут по числу жителей и прибрежные, курортные муниципалитеты. Зеленоградск за минувшие 5 лет вырос в численности на 15%, а Светлогорск на 20%. Единственный приморский муниципалитет, где численность населения не увеличивается — это Пионерский, где количество жителей за минувшую половину десятилетия даже снизилось и составляет 11,3 тыс. человек.

На проблему неравномерного развития Калининградской области ранее обращала внимание экономист Татьяна Ланская из БФУ им. И Канта. Она отмечала, что дифференциация муниципалитетов области по показателю экономической безопасности за минувшие 10 лет усилилась в 3,5 раза.

«В регионе все больше административных территориальных образований перестают быть привлекательными для жизни. Население перемещается в областной центр и близлежащие города — Гурьевск, Светлогорск, Зеленоградск. Миграционный поток в восточные районы Калининградской области практически остановлен. Происходит одичание территорий, особенно в сельской местности», — отмечает в своей работе Ланская.

Также эксперты обращают внимание на старение населения востока области, а значит — дальнейший рост превышения смертности над рождаемостью из-за «вымывания» молодежи.

Основной причиной «вымирания» востока является отсутствие там заметных инвестиционных проектов. Когда-то таким проектом была Балтийская АЭС, но в 2013 году ее строительство было заморожено, и город перестал быть интересен новому бизнесу. В ходе визита в Неман, рядом с которым планировалось строить станцию, губернатор Антон Алиханов сообщил, что специализация муниципалитета должна быть сельскохозяйственной. Сельское хозяйство на данный момент, вероятно, единственная отрасль, которая развивается на востоке. Однако на сегодняшний день она создает немного рабочих мест из-за высокой автоматизации производства. В калининградском сельском хозяйстве работают всего 2,7%, занятых на калининградских предприятиях.

Определенную роль в оживлении востока мог бы сыграть проект индустриального парка в Черняховске. Но после того, как там сорвались два основных потенциальных инвестора Arc и Kronospan, областное правительство снизило темпы работы в парке, переключившись на Храброво, которое располагается на сравнительно динамично развивающемся западе региона.
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Загородный Парк Отель
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Вольдемар
# 1Вольдемар
На мой взгляд огромную роль играет доступность областного центра для населения муниципалитетов. Обратите внимание, в курортных городах, куда электрички ходят регулярно, там наблюдается прирост. У нас же отменили всё в угоду калининградской и местной автоколонне. Алиханову просто безразлична восточная часть области.
Сегодня, 11:59   ЦитироватьОтветить4
Гость.
# 2Гость.
Вольдемар,
Ну и дурик ты. Сравнил хер с пальцем. Курортные города во всем мире более привлекательны, чем обычные. Тем более таких депрессивных как Гусев, Озерск и т.д. И расстояние сравни до побережья и до восточных городов. В разы меньше до курортных городов от Калининграда. Не реально ездить из Гусева каждый день в Калининград на работу, а вот из Зелика или Пионерского реально. Так что не туда смотришь.
Сегодня, 12:46   ЦитироватьОтветить3
Гость Роман
# 3Гость Роман
Гость.,
а я скажу дурик ТЫ где ты увидел депрессию в Гусеве ОТНОСИТЕЛЬНО других населённых пунктах области!!!
Сегодня, 13:43   ЦитироватьОтветить1
Прохожий
# 4Прохожий
Увы, но вы оба правы.
Сейчас в Гусеве в разы меньше предприятий чем в Гумбиннене 1939г.
И холдинг GS не решит эти проблемы.
Сегодня, 13:44   ЦитироватьОтветить1
Гость.
# 5Гость.
Гость Роман,
Давайте еще займемся измерение температуры тел в морге. Те кто еще не совсем остыл, как бы еще не труп и можно считать еще живым по отношению к тем кто совсем остыл. Так что ли?
Сегодня, 14:16   ЦитироватьОтветить2
Кирилъ
# 6Кирилъ
Верните в область немцев с правом избираться в администрации городов и области. Увидите,сколько изменений в лучшую сторону произойдет.
Сегодня, 14:36   ЦитироватьОтветить0
Вольдемар
# 7Вольдемар
Калининград для жителей востока области постоянно становится всё дальше в плане доступности. Совсем недавно, когда начали активно бороться с нелегальными перевозчиками и практически от них избавились, легальные перевозчики просто стали не справляться. Вспомните, бывало так, что приобрести билет на маршрут не представлялось возможным. Но вместо увеличения количества перевозок и возврата электрички, они начали повышать тарифы, чтобы уменьшить поток людей. Сейчас до Калининграда добраться не составляет труда, но стоимость проезда с тех пор увеличилась практически в 2 раза. Как говорится "Только бизнес и ничего личного". Приоритеты отдаются в угоду интересов отдельных личностей, а не населения в целом.
Сегодня, 15:02   ЦитироватьОтветить1

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