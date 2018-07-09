/ / / Вымирание востока: почему область похожа на Россию в миниатюре

По данным Росстата, численность населения Калининградской области стабильно растет на протяжении последних десяти лет. В 2016 году она увеличилась более чем на 1%. При сохранении данной тенденции население региона через несколько месяцев превысит «психологическую отметку» в миллион человек. Численность растет не за счет естественных причин (превышения рождаемости над смертностью), а за счет миграции. Причем как международной, из стран СНГ (в первую очередь Казахстана), так и «отечественной», когда в область переезжают жители других регионов РФ (главным образом Севера и Урала).
Калининградская область с точки зрения миграции похожа на модель России в миниатюре. Люди бегут с востока либо в столицу, либо на запад (социологи называют это «западным дрейфом»). Восточные муниципалитеты довольно быстро теряют численность населения.
За последние 5 лет средний восточный муниципалитет области потерял 5% жителей. Антирекордсменом является Озерск, где численность населения с 2014 года сократилась более чем на 11%. Второй и третий по размерам города области — Советск и Черняховск — потеряли по 5% населения, или порядка по 2 тыс. человек каждый. Исключением является разве что родина экс-губернатора Николая Цуканова — Гусев. Там численность населения за пять лет сократилась всего на 0,7%. Возможной причиной относительной стабильности в части количества жителей Гусева может являться активность питерского холдинга GS, развивающего проект технополиса и тем самым рекламирующего территорию. Подобных проектов на остальной территории востока сегодня нет.
|Город
|Население в 2014 г.
|Население в 2018 г.
|Сокращение населения
|Советск
|41630
|39752
|4,51%
|Черняховск
|37948
|35888
|5,43%
|Гусев
|28508
|28300
|0,73%
|Неман
|11492
|10867
|5,44%
|Полесск
|7291
|7011
|3,84%
|Правдинск
|4288
|4144
|3,36%
|Славск
|4408
|4074
|7,58%
|Нестеров
|4383
|4001
|8,72%
|Озерск
|4433
|3935
|11,23%
|Краснознаменск
|3362
|3188
|5,18%
Если за последние 5 лет восток области потерял почти 5% населения, то население столицы региона — Калининграда — выросло почти на 6%, или на 26,5 тыс. человек. Огромную скорость прироста населения показывает Гурьевск, который, по сути, является пригородом Калининграда. Численность его населения в 2014–2018 годах выросла на 27% и превысила 17 тыс. человек.
Растут по числу жителей и прибрежные, курортные муниципалитеты. Зеленоградск за минувшие 5 лет вырос в численности на 15%, а Светлогорск на 20%. Единственный приморский муниципалитет, где численность населения не увеличивается — это Пионерский, где количество жителей за минувшую половину десятилетия даже снизилось и составляет 11,3 тыс. человек.
На проблему неравномерного развития Калининградской области ранее обращала внимание экономист Татьяна Ланская из БФУ им. И Канта. Она отмечала, что дифференциация муниципалитетов области по показателю экономической безопасности за минувшие 10 лет усилилась в 3,5 раза.
«В регионе все больше административных территориальных образований перестают быть привлекательными для жизни. Население перемещается в областной центр и близлежащие города — Гурьевск, Светлогорск, Зеленоградск. Миграционный поток в восточные районы Калининградской области практически остановлен. Происходит одичание территорий, особенно в сельской местности», — отмечает в своей работе Ланская.
Также эксперты обращают внимание на старение населения востока области, а значит — дальнейший рост превышения смертности над рождаемостью из-за «вымывания» молодежи.
Основной причиной «вымирания» востока является отсутствие там заметных инвестиционных проектов. Когда-то таким проектом была Балтийская АЭС, но в 2013 году ее строительство было заморожено, и город перестал быть интересен новому бизнесу. В ходе визита в Неман, рядом с которым планировалось строить станцию, губернатор Антон Алиханов сообщил, что специализация муниципалитета должна быть сельскохозяйственной. Сельское хозяйство на данный момент, вероятно, единственная отрасль, которая развивается на востоке. Однако на сегодняшний день она создает немного рабочих мест из-за высокой автоматизации производства. В калининградском сельском хозяйстве работают всего 2,7%, занятых на калининградских предприятиях.
Определенную роль в оживлении востока мог бы сыграть проект индустриального парка в Черняховске. Но после того, как там сорвались два основных потенциальных инвестора Arc и Kronospan, областное правительство снизило темпы работы в парке, переключившись на Храброво, которое располагается на сравнительно динамично развивающемся западе региона.