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Информационный сайт города Гусева

Казаки, региональные поисковики и резервисты из Германии встретились с Андреем Гнездиловым

9 июля 2018, 18:57
Казаки, региональные поисковики и резервисты из Германии встретились с Андреем Гнездиловым
В Гусевском районе прошла встреча главы муниципального образования «Гусевский городской округ» Андрея Петровича Гнездилова с представителями казачества, участниками поискового сообщества региона и гостями — резервистами из Германии, которые совместно с казаками приводят в порядок воинские захоронения 1 мировой войны, находящиеся на территории района.

Как рассказывает сообщество «Поискового Движения Калининградской Области», встреча прошла в дружественной и тёплой обстановке.

Позднее участники мероприятия почтили память погибших воинов возложением венков на памятнике посвящённом памяти русских солдат и офицеров, погибших в Гумбинненском сражении 20 августа 1914 года. Он был установлен по инициативе Российского военно-исторического общества и Администрации Калининградской области.

По результатам встречи были налажены контакты между региональными поисковиками, резервистами и представителями Посольства Германии в Москве, от которого присутствовали Военно-морской Атташе капитан 1 ранга Торстен Итес и его Атташе-Ассистент Артур Шумахер.
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ГераБуФфон
# 1ГераБуФфон
Зачем?
Вчера, 22:10   ЦитироватьОтветить0

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