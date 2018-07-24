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Информационный сайт города Гусева

В этом году областное правительство не будет проводить Гумбинненское сражение

24 июля 2018, 11:21
В этом году областное правительство не будет проводить Гумбинненское сражение
Фотография с фестиваля «Гумбинненское сражение» в 2017 году
В этом году региональное руководство не будет участвовать в проведении Гумбинненского сражения, чтобы не дублировать похожее мероприятие. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

«Михаил Черенков и его организация проводят фестиваль „Защитники Отечества“ — туда входит и реконструкция Гумбинненского сражения. Поскольку на это Черенков получил президентский грант, мы решили не дублировать это мероприятие. Деньги грантовые, мы не хотим попадать в ситуацию задвоения финансирования», — отметил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.

Министр добавил, что фестиваль «Защитники Отечества» предполагает реконструкцию трёх сражений: Фридландского, Гросс-Егерсдорфского и Гумбинненского.

«По итогам мероприятия будем анализировать, насколько такая практика успешна, всё ли хорошо было организовано, и будем принимать решение о проведении фестиваля уже в 2019 году», — добавил Ермак.
Гумбинненская победа реконструкция
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Весёлый бобр
# 1Весёлый бобр
Ну так там же вход платный))
Сегодня, 12:06   ЦитироватьОтветить4
ЕвГен
# 2ЕвГен
Только у меня ощущение,что пытаются сейчас разрушить и уничтожить все,что сделано полезного ДО них,нынешних "царьков"- ярмарки убрали,Гумбинненское сражение - денег жалко(хотя там вход бесплатный и реконструкторы сами по себе все готовят....), День города в Кгд на задворки отодвинули,про День молодежи вообще молчу - ни в Калининграде,ни в Балтийске, ни в Черняховске....
Сегодня, 14:40   ЦитироватьОтветить0
Д.Д.Л.
# 3Д.Д.Л.
Зато в Москве всё шоколадно.!
Сегодня, 18:05   ЦитироватьОтветить1

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