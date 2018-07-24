В этом году региональное руководство не будет участвовать в проведении Гумбинненского сражения, чтобы не дублировать похожее мероприятие. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.
«Михаил Черенков и его организация проводят фестиваль „Защитники Отечества“ — туда входит и реконструкция Гумбинненского сражения. Поскольку на это Черенков получил президентский грант, мы решили не дублировать это мероприятие. Деньги грантовые, мы не хотим попадать в ситуацию задвоения финансирования», — отметил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак.
Министр добавил, что фестиваль «Защитники Отечества» предполагает реконструкцию трёх сражений: Фридландского, Гросс-Егерсдорфского и Гумбинненского.
«По итогам мероприятия будем анализировать, насколько такая практика успешна, всё ли хорошо было организовано, и будем принимать решение о проведении фестиваля уже в 2019 году», — добавил Ермак.
В этом году областное правительство не будет проводить Гумбинненское сражение
24 июля 2018, 11:21
Гумбинненская победа реконструкция
Фотография с фестиваля «Гумбинненское сражение» в 2017 году
Фотография с фестиваля «Гумбинненское сражение» в 2017 году
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