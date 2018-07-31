Областное правительство подтвердило планы по закупке ангиографа для гусевской больницы

31 июля 2018, 13:10

Суммарное финансирование оснащения лечебных учреждений Калининградской области из федерального и регионального бюджетов в 2018 году составит 331,3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе правительства калининградской области.



Среди запланированных приобретений такие крупные, как ангиограф для создания будущего регионального сердечно-сосудистого центра на базе Гусевской центральной районной больницы стоимостью около 59,2 миллиона рублей.

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