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Областное правительство подтвердило планы по закупке ангиографа для гусевской больницы

31 июля 2018, 13:10
Областное правительство подтвердило планы по закупке ангиографа для гусевской больницы
Суммарное финансирование оснащения лечебных учреждений Калининградской области из федерального и регионального бюджетов в 2018 году составит 331,3 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе правительства калининградской области.

Среди запланированных приобретений такие крупные, как ангиограф для создания будущего регионального сердечно-сосудистого центра на базе Гусевской центральной районной больницы стоимостью около 59,2 миллиона рублей.
больница
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