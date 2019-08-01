Эдиль Эдиль
/ / / Участники экологического сплава возложили цветы к памятнику С. И. Гусева
Информационный сайт города Гусева

Участники экологического сплава возложили цветы к памятнику С. И. Гусева

1 августа 2019, 12:43
Участники экологического сплава возложили цветы к памятнику С. И. Гусева
Сегодня утром в рамках молодежной патриотической акции «Агитационно-экологический сплав — 2019» участники сплава возложили цветы и венки к памятнику Героя советского союза Сергея Ивановича Гусева, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Акция «Агитационно-экологический сплав — 2019» дала старт в Озерске 29 июля. Общая протяженность маршрута составит 72 км по реке Анграпа, финишная точка — Черняховск. Организатором мероприятия является региональное отделение ДОСААФ России Калининградской области. Соорганизаторы — агентство по делам молодежи Калининградской области, ГБУ «Центр молодежи», администрации муниципальных образований.
сплав памятник Анграпа С.И. Гусев
91 просмотр   |   3 комментария
0 голосов
Другие новости по теме
Участники «Агитационно-экологического сплава — 2018» отдали дань памяти Сергею Ивановичу Гусеву
Участники «Агитационно-экологического сплава — 2018» отдали дань памяти Сергею Ивановичу Гусеву
В регионе прошла патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав 2017»
В регионе прошла патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав 2017»
В Калининградской области проходит патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав 2016»
В Калининградской области проходит патриотическая акция «Агитационно-экологический сплав 2016»
В Калининградской области проходит экологический сплав по реке Анграпа
В Калининградской области проходит экологический сплав по реке Анграпа
l
# 1laura 4193
доколе на могилке будете устраивать шабаши
несчастный Сергей Иванович вращается в ней как пропеллер

особенно хорошо смотрится запыленная и грязная надпись на доме напротив - "мы креативны и талантливы"

Сегодня, 14:18   ЦитироватьОтветить
00
Л
# 2Ляфа
laura 4193,

здесь не могила /могила на ул. Смирново в братской могиле/, а просто ростовая статуя.

а чем Сбербанк не креатив и талант облапошивать народ. 
Сегодня, 14:34   ЦитироватьОтветить
00
l
# 3laura 4193
разве
первоначально был похоронен в братской могиле в посёлке Тракенен Восточной Пруссии (ныне Ясная Поляна в Нестеровском районе Калининградской области. 8 мая 1953 года останки С. И. Гусева из посёлка Ясная Поляна, перенесены в город Гусев Калининградской области и захоронены у памятника на проспекте Ленина[4]. 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%8
0%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%93%D0
%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0
%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0)
Сегодня, 14:38   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»