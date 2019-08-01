Сегодня утром в рамках молодежной патриотической акции «Агитационно-экологический сплав — 2019» участники сплава возложили цветы и венки к памятнику Героя советского союза Сергея Ивановича Гусева, рассказали в пресс-службе городской администрации.
Акция «Агитационно-экологический сплав — 2019» дала старт в Озерске 29 июля. Общая протяженность маршрута составит 72 км по реке Анграпа, финишная точка — Черняховск. Организатором мероприятия является региональное отделение ДОСААФ России Калининградской области. Соорганизаторы — агентство по делам молодежи Калининградской области, ГБУ «Центр молодежи», администрации муниципальных образований.
Участники экологического сплава возложили цветы к памятнику С. И. Гусева
1 августа 2019, 12:43
сплав памятник Анграпа С.И. Гусев
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