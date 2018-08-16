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Антон Алиханов проверил ход работ в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»

16 августа 2018, 20:48
Антон Алиханов проверил ход работ в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды»
В четверг, 16 августа, губернатор в ходе рабочего выезда в Черняховский и Гусевский городские округа осмотрел объекты программ благоустройства.

В Гусеве Антон Алиханов проверил ход работ в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству территорий квартала: улица Ульяновых — улица Менделеева — улица Победы — улица Железнодорожная. По словам губернатора, проект реализуется хорошими темпами. «Очень важно, — отметил глава региона, — чтобы жители активно участвовали в обсуждениях и высказывали своё мнение, каким быть их дворам».

Территория квартала в Гусеве включает одиннадцать многоквартирных домов, в которых проживает около тысячи человек. Общий объем финансирования благоустройства составил более 7 миллионов рублей. Больше половины из них выделено из областного бюджета. Остальные средства — из муниципальной казны, а также деньги собственников. Проект включает обустройство тротуаров, дорожного покрытия, установку скамеек и урн. Планируется завершить работы к концу сентября.

Депутат окружного Совета депутатов Татьяна Александрина поблагодарила губернатора за оказание поддержки в реализации данной программы и обратилась к нему с просьбой о скорейшем включении нашего города в программу с федеральным софинансированием, на что Антон Андреевич сказал что в следующем году акцент по данной программе будет сделан на Гусев.
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