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Информационный сайт города Гусева

Антон Алиханов поручил собрать совещание, где обсудят судьбу пешеходного моста-долгостроя

16 августа 2018, 21:06
Антон Алиханов поручил собрать совещание, где обсудят судьбу пешеходного моста-долгостроя
Сегодня во время рабочего визита губернатора Антона Алиханова был обозначен важный для нашего города вопрос. Директор МБУ «Чистота» Михаил Думов попросил оказать содействие в вопросе ввода в эксплуатацию строящегося пешеходного моста. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал Александр Китаев.

Антон Андреевич поручил завтра же собрать совещание с представителями подрядной организации. Губернатор отметил, что этот вопрос нужно решать кардинально: либо подрядная организация достраивает объект, либо необходимо разрывать контракт и искать новую.

20 июня 2016 года в администрации МО «Гусевский городской округ», МАУ «Служба заказчика-застройщика» и ООО «МостДеталь» был заключен контракт на выполнение работ по строительству искусственного дорожного сооружения (пешеходного моста) по улице Правобережной. Согласно заключенному контракту подрядчики должны были сдать мост в эксплуатацию не позднее 1 марта 2017 года.

На данном этапе строительство моста находится в замороженном состоянии, а территория огорожена забором. Ранее в администрации города пояснили, что произошло это по причине того, что часть работ сделана некачественно и требует доработки.
мост Антон Алиханов
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