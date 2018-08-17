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104-я годовщина победы русской армии в гумбиннен-гольдапском сражении

17 августа 2018, 15:09
19 августа в посёлке Фурмановка Нестеровского района пройдет акция памяти, приуроченная к 104-й годовщине победы русской армии в гумбиннен-гольдапском сражении, которое разыгралось 7 (20) августа 1914 года на фронте от Гумбиннена до Гольдапа.

В этом бою части первой русской армии одержали победу над немецкими войсками. Уже 8 (21) августа 1914 года начальник немецкого генерального штаба Фон Мольтке снял с должности проигравшего этот бой командующего 8 немецкой армией генерала Притвица, заменив его Гинденбургом.

Намюрский корпус немецкой армии стал готовиться к переброске западного фронта на восток. Первая мировая война пошла не по сценарию. Для Германской империи настали тяжёлые времена.

Очень хорошо о Гумбинненском сражение рассказывается в небольшом документальном фильме студии «Чаплин», который вы можете наблюдать ниже.



Кроме того, кого заинтересовала тема гумбиннен-гольдапского боя, хочется порекомендовать книгу уроженца поселка Новостроевка Гусевского района Бориса Нухимовича Батрфельда «Возвращение на голгофу».



В этой книге рассказывается о боях августа 1914 года и обоях в период Великой Отечественной войны. Данные Роман вышел в свет в 2016 году.

Владимир Летягин
история Гумбинненская победа
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