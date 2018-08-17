/ / / 104-я годовщина победы русской армии в гумбиннен-гольдапском сражении

В этом бою части первой русской армии одержали победу над немецкими войсками. Уже 8 (21) августа 1914 года начальник немецкого генерального штаба Фон Мольтке снял с должности проигравшего этот бой командующего 8 немецкой армией генерала Притвица, заменив его Гинденбургом.
Намюрский корпус немецкой армии стал готовиться к переброске западного фронта на восток. Первая мировая война пошла не по сценарию. Для Германской империи настали тяжёлые времена.
Очень хорошо о Гумбинненском сражение рассказывается в небольшом документальном фильме студии «Чаплин», который вы можете наблюдать ниже.
Кроме того, кого заинтересовала тема гумбиннен-гольдапского боя, хочется порекомендовать книгу уроженца поселка Новостроевка Гусевского района Бориса Нухимовича Батрфельда «Возвращение на голгофу».
В этой книге рассказывается о боях августа 1914 года и обоях в период Великой Отечественной войны. Данные Роман вышел в свет в 2016 году.
Владимир Летягин