Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Сердечно-сосудистый центр планируется открыть в Гусеве до конца года
Информационный сайт города Гусева

Сердечно-сосудистый центр планируется открыть в Гусеве до конца года

17 августа 2018, 19:44
Сердечно-сосудистый центр планируется открыть в Гусеве до конца года
До конца года в регионе появятся три хорошо оснащенных передвижных поликлиники, сердечно-сосудистый центр в Гусеве и Центр женского здоровья в Советске, сообщил на заседании общественного совета министр здравоохранения Александр Кравченко.

Также в числе запланированных мероприятий — работа над региональной частью нацпроектов, обозначенных в поручении Президента РФ; начало строительства онкоцентра, корпуса Детской областной больницы; объединение городских поликлиник для максимально эффективного оказания медицинской помощи калининградцам; создание «точек роста» в Советске, Гусеве и Черняховске и приморских муниципалитетах; дальнейшее развитие областной больницы, БСМП и ЦГКБ; совершенствование паллиативной помощи, организации работы «тяжелого» оборудования, системы льготного лекарственного обеспечения.

Напомним, что для создания полноценного регионального сосудистого центра на базе Гусевской Центральной районной больницы, областное правительство планирует приобрести ангиограф за 74 миллиона рублей.
больница
153 просмотра
0
Другие новости по теме
Проект «Бережливая поликлиника» будет реализован в этом году во всех муниципальных образованиях
Проект «Бережливая поликлиника» будет реализован в этом году во всех муниципальных образованиях
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Врио министра здравоохранения области провёл встречу с врачами Гусевской ЦРБ
Врио министра здравоохранения области провёл встречу с врачами Гусевской ЦРБ
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев
Итоги визита губернатора Калининградской области Антона Алиханова в Гусев

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико