До конца года в регионе появятся три хорошо оснащенных передвижных поликлиники, сердечно-сосудистый центр в Гусеве и Центр женского здоровья в Советске, сообщил на заседании общественного совета министр здравоохранения Александр Кравченко.
Также в числе запланированных мероприятий — работа над региональной частью нацпроектов, обозначенных в поручении Президента РФ; начало строительства онкоцентра, корпуса Детской областной больницы; объединение городских поликлиник для максимально эффективного оказания медицинской помощи калининградцам; создание «точек роста» в Советске, Гусеве и Черняховске и приморских муниципалитетах; дальнейшее развитие областной больницы, БСМП и ЦГКБ; совершенствование паллиативной помощи, организации работы «тяжелого» оборудования, системы льготного лекарственного обеспечения.
Напомним, что для создания полноценного регионального сосудистого центра на базе Гусевской Центральной районной больницы, областное правительство планирует приобрести ангиограф за 74 миллиона рублей.
Сердечно-сосудистый центр планируется открыть в Гусеве до конца года
17 августа 2018, 19:44
больница
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