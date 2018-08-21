Дворовая территория дома № 43 по проспекту Ленина в Гусеве вновь приобрела освещение, которое отсутствовало здесь более десяти лет. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Как сообщил на своей странице ВКонтакте Сергей Каюков, врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев распорядился выделить для этого несколько светильников, которые ранее были демонтированы с городских улиц во время выполнения энергоэффективного контракта. Также пришлось заменить и контактную линию.
Все работы были оперативно выполнены специалистами МУП «Управление ЖКХ». Уличное освещение восстановлено по просьбе жильцов дома.
Дворовая территория дома № 43 по проспекту Ленина вновь приобрела освещение
21 августа 2018, 10:32освещение
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