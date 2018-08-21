Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Дворовая территория дома № 43 по проспекту Ленина вновь приобрела освещение
Информационный сайт города Гусева

Дворовая территория дома № 43 по проспекту Ленина вновь приобрела освещение

21 августа 2018, 10:32
Дворовая территория дома № 43 по проспекту Ленина в Гусеве вновь приобрела освещение, которое отсутствовало здесь более десяти лет. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Как сообщил на своей странице ВКонтакте Сергей Каюков, врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев распорядился выделить для этого несколько светильников, которые ранее были демонтированы с городских улиц во время выполнения энергоэффективного контракта. Также пришлось заменить и контактную линию.

Все работы были оперативно выполнены специалистами МУП «Управление ЖКХ». Уличное освещение восстановлено по просьбе жильцов дома.
освещение
254 просмотра   |   5 комментариев
1
Другие новости по теме
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
Информационное письмо МУП «Управление ЖКХ» для граждан Гусевского городского округа
Информационное письмо МУП «Управление ЖКХ» для граждан Гусевского городского округа
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
15 сентября в Гусеве пройдёт субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
19 мая в Гусеве пройдёт весенний субботник
Избиратель
# 1Избиратель
За месяц до выборов жители могут получить то что им 5 лет обещали
Сегодня, 10:37   ЦитироватьОтветить4
Гость Кило Ирисок
# 2Гость Кило Ирисок
слава Богу хватило мозгов не разрезать ленточку,
а то, получилось бы как в "Охреневший чиновн6ик издевается над людьми"

https://varlamov.ru/3034452.html
Сегодня, 12:01   ЦитироватьОтветить0
Просто слон
# 3Просто слон
Саныч такой буйнёй не занимается, в Гусеве вообще с красными ленточками не очень дружат, за год можно озолотить швейный магазин на площади, количество мероприятий зашкаливает (да, вижу злые змеиные языки: где много мероприятий? что у вас в городе вообще происходит и т.п. - так вот на будущее - доброго вам здоровья:))
Сегодня, 15:11   ЦитироватьОтветить0
Я Люблю Гусев
# 4Я Люблю Гусев
Цитата: Просто слон
Саныч такой буйнёй не занимается, в Гусеве вообще с красными ленточками не очень дружат, за год можно озолотить швейный магазин на площади, количество мероприятий зашкаливает (да, вижу злые змеиные языки: где много мероприятий? что у вас в городе вообще происходит и т.п. - так вот на будущее - доброго вам здоровья:))

А, чем он занимается, бэушные ФОНАРи вешает???))))Не смешите людей.Не забудьте просроченной краской их покрасить. А, лента атласная, не такая и дорогущая, не стоит людей в заблуждение вводить.
Сегодня, 15:50   ЦитироватьОтветить0
Я Люблю Гусев
# 5Я Люблю Гусев
Честно, тошнит уже везде от физиономии Китаева.Показушность.А, все почему?)Выборы ведь, наверное скоро))))Надо помелькать перед людьми, мол делаю что-то!
Сегодня, 15:52   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»