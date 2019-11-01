Главную ёлку города установят на центральной площади, ремонт которой завершат в середине декабря

Первым и основным вопросом, который обсудил глава администрации со своими заместителями, начальниками профильных управлений и отделов, а также главой муниципалитета — председателем окружного Совета депутатов Андреем Гнездиловым, стал вопрос открытия центральной части города после реконструкции в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж».
По словам Александра Китаева, нет никаких сомнений, что открытие центра города, как и было запланировано, состоится в декабре этого года. С 1 ноября уже начала работать комиссия по приемке работ первого этапа реализации проекта. По словам директора «Службы заказчика-застройщика» Эдуарда Грезева, несмотря на то, что еще не нанесена горизонтальная разметка на проезжей части и парковках, а также не установлены дорожные знаки и светофоры, говорить о больших отставаниях генеральным подрядчиком не приходится. Максимум отставания на 1-2 недели, которое будет сокращено во время реализации второго этапа работ.
Во время обсуждения Александр Китаев специально заострил внимание на вопросе затянувшегося строительства пешеходного моста через реку Писса. На прошлой неделе арбитражный суд Калининградской области вынес решение по делу, обязав администрацию округа выплатить менее 7 миллионов рублей истцу — компании ООО «МостДеталь». Глава администрации назвал это неплохим результатом, потому как застройщик требовал выплатить более 17 миллионов.
«Как только решение вступит в силу, если руководство ООО „МостДеталь“ не станет его обжаловать, мы сможем возобновить процедуру расторжения контракта и достроим мост уже в следующем году», — говорит Александр Китаев.
Собравшиеся обсудили и новогоднее украшение будущей городской площади. Согласно концепции, представленной главным архитектором города Димом Охрименко, весь акцент украшений будет сделан на площади. Здесь, помимо главной лесной красавицы, разместятся новые новогодние инсталляции и рождественская ярмарка. А уже привычные гусевцам новогодние украшения будут установлены в городских скверах и на территории ФОКа.
В свою очередь заместитель главы администрации Алексей Родин сообщил собравшимся, что в этом году будет объявлен конкурс на лучшее украшение фасада, витрины и внутренних помещений как предприятий торговли, так и иных сфер. Будут номинации и для физических лиц. Победители конкурса будут отмечены не только благодарственными письмами, но и… а вот что ждет победителей конкурса пока остается тайной.
Традиционно предприятия общественного питания готовят новогоднее меню для гусевцев и гостей города. Будет ли по вечернему городу курсировать Новогодний автобус с Дедом Морозом-экскурсоводом в администрации пока не уточнили.
Сергей Каюков
«За доблестный труд»
«За доблестный труд»