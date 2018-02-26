Одним из вопросов который обсуждался сегодня на оперативном совещании было исполнение мероприятий по приспособлению бывшего малого здания ГДО под Детско-юношеский центр.
На данном этапе разработан поэтажный план использования помещений, а также составлен список оборудования, необходимого для функционирования секций ДЮЦа и патриотического клуба Совета ветеранов.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, для благоустройства прилегающей территории из местного бюджета будет выделено 5 млн рублей.
Напомним, что указ о выделении средств на ремонт здания подписал Владимир Владимирович Путин в декабре прошлого года. Данное здание будет приспособлено под нужны Детско-юношеского центра. Здесь под одной крышей объединятся талантливые и творческие ребята. На втором этаже здания будут проходить занятия по различным секциям: робототехника, 3D-моделирование, занятия на фрезерном станке ЧПУ, лазерная презентация и нейропилотирование. Работы по ремонту здания планируют завершить к концу этого года.
Для благоустройства территории бывшего малого здания ГДО из местного бюджета выделят 5 млн руб
26 февраля 2018, 15:43
ДЮЦ ремонт
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