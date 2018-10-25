Октябрь стал для десяти учащихся школы № 3 незабываемым: они приняли участие в увлекательном маршруте Национальной программы «Град Петров», ребята познакомились с невероятными культурными, историческими и архитектурными богатствами Северной столицы — Санкт-Петербурга. Информацию об этом разместили на сайте школы.
Во время обзорных экскурсий по городу ребята увидели великолепные архитектурные ансамбли, исторические районы города. Посетили Государственный Эрмитаж — один из крупнейших и самых значительных художественных и культурно-исторических музеев России и мира. Побывали в Мариинском театре — одном из ведущих музыкальных театров России и мира, оценили великолепную постановку артистов оперного жанра.
Посетили Монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, посвященный подвигу военнослужащих и горожан в трагические дни блокады Ленинграда 1941–1944 годов. Совершили экскурсию в Государственный музей — заповедник «Павловск», расположенный в городе Павловске, современном пригороде Санкт-Петербурга. Совершили обзорную экскурсию в Государственный Русский музей — крупнейший музей русского искусства в мире. И наконец, посетили музей-макет «Петровская Акватория», расположенный на площади более 500 кв. м. , где ребята могли познакомиться с наиболее значимыми постройками на берегах Невы и Финского залива, возведенными в 18 веке.
Маршрут включал в себя основные достопримечательности города и был разработан так, чтобы за столь короткое время гости смогли познакомиться с блистательным Санкт-Петербургом. Благодаря программе «Мы-россияне» ребята смогли прикоснуться к культурному наследию великолепного города, были околдованы его совершенно особенным укладом жизни, архитектурой, обилием каналов, мостов, музеев.
Гусевские школьники познакомились с красотами Северной столицы
25 октября 2018, 19:58
школа
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