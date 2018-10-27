В минувшую пятницу, 26 октября, заместитель председателя комиссии по социальной политике и поддержке ветеранов Юрий Быченков и руководитель аппарата Общественной палаты Сергей Гриненко встретились с общественностью Гусевского, Черняховского, Нестеровского и Озерского городских округов. Об этом рассказали в пресс-службе Общественной палаты Калининградской области.
В детской школе искусств города Гусева до участников встречи были донесены детали и подробности проводимого конкурса, также были выслушаны предложения присутствующих об именах, которые по их мнению, должны претендовать на участие в конкурсе. Примечательно, самыми активными оказались гости из Черняховска, которые внесли большую часть предложений.
Например, кандидат исторических наук Виктор Хабибулин развёрнуто и обоснованно предложение присвоить калининградскому аэропорт имя Барклая-Де-Толли. Поддержала предложение Виктора Николаевича и дополнила его своими аргументами директор информационно-туристического центра Черняховска Елена Флегель. Краевед Галина Каштанова-Ерофеева выступила в поддержку имени Александра Твардовского.
Кроме Черняховска, также выступал представитель делегации из города Нестерова. Интересно, что он выступил с предложением имени дважды Героя Советского союза генерала Ивана Даниловича Черняховского. В данный момент конкурс находится на этапе сбора предложений. Внести своё может каждый желающий на сайте великиеимена.рф. Прием заявок завершается уже завтра. В следующих этапах будет проводиться онлайн-голосование на вышеупомянутом сайте, где и определится главный претендент для имени нашего аэропорта.
В Гусеве обсудили инициативу о присвоении аэропорту «Храброво» имени великого соотечественника
27 октября 2018, 12:01
аэропорт ДШИ
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