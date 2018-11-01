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Информационный сайт города Гусева

Активная молодежь Гусева едет на экскурсию в Москву

1 ноября 2018, 10:48
Представители движения «Волонтёры Победы. Гусев», подростково-молодёжного клуба городского Дома культуры, Молодёжной администрации и Молодёжного актива города Гусева прошли конкурсный отбор на право участия в областной молодёжной акции «ДоброПоезд-2018». Сегодня, 1 ноября, они отправятся в столицу нашей Родины — город Москву с экскурсионно-образовательной целью. Об этом «ГУСЕВ HD» сообщила первый заместитель председателя молодёжной администрации Яна Горн.

Организаторы акции — Агентство по делам молодёжи Калининградской области и Центр молодёжи. Мероприятие направлено на поддержку деятельности общественных объединений и организаций, которые ведут работу по направлению «добровольчество», и отдельных волонтёров, проявивших себя в 2018 году, а также на поиск инновационных и социально-значимых проектов в сфере добровольчества.

Отдельно стоит отметить, что акция проходит в год добровольца в России.
молодежный актив молодёжь
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