100 призывников отправились на службу в армию

2 ноября 2018, 23:03

В пятницу, 2 ноября, в войсковой части 90151 в Гусеве состоялись торжественные проводы осеннего призыва. На службу в армию отправились 100 молодых людей из Озерска, Черняховска, Советска, Славска, Гвардейска, Краснознаменска, Гусева. Об этом рассказали в пресс-службе агентства по делам молодежи Калининградской области.



Также в проводах приняли участие ветераны, представители Агентства по делам молодежи, Балтийского флота, военного комиссариата Калининградской области и муниципального образования «Гусевский городской округ».



Организаторы — областной Центр молодежи совместно с Балтийским флотом и региональным военным комиссариатом при поддержке Агентства по делам молодежи.



Мероприятие началось с церемонии возложения цветов к Братской могиле советских воинов, погибших при штурме Гумбиннена.



Затем за высокие показатели в боевой подготовке и воинской дисциплине памятные награды от Правительства Калининградской области получили рядовые Илья Доронин и Иван Жданов.



Кроме того, в рамках мероприятия во время показательного выступления свои навыки продемонстрировало разведывательное подразделение 46 отделения разведывательного батальона.



В завершении мероприятия призывники и их родители посетили казармы, музей, выставку боевой техники и вооружения. Также родители смогли задать вопросы военному комиссару Калининградской области Юрию Бойченко.



Напомним, что проводы призывников на областном уровне проводятся дважды в год на базе воинских частей региона. Этой осенью на срочную службу отправятся более 1000 молодых людей из всех муниципалитетов Калининградской области.

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