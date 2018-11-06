Гусевская команда «Лето» заняла третье место на фестивале КЛАССной лиги КВН

6 ноября 2018, 22:24

Сегодня состоялся фестиваль 9-го сезона КЛАССной лиги, которая является официальным представительством Всероссийской Юниор-лиги КВН в Калининградской области.



Гусевская команда «Лето» заняла третье место. Первое место заняла команда 12-й школы города Калининграда «Дети Мюнхаузена», второе место команда из города Светлый «ДПС»». Гран-при достался команде из поселка янтарного «Утомлённые кадетством».



Лучшим актером стал Игорь Головко из команды «Дети Мюнхгаузена», лучшей актрисой — Юлия Белова из команды «ПМ». Лучшая шутка у команды «Киви».



Всего в фестивале принимало участие 12 команд.

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