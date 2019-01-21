/ / / Рассказ о Гусевской приёмной семье Богатырёвых

21 января 2019, 11:49

Ирина Перова, начальник Отдела опеки Администрации

«За доблестный труд»

Человек как личность начинает формироваться именно в семье. Он входит в мир своих родных, перенимает нормы их поведения. Роль родителей заключается не только в заботе о детях, но и формировании их мыслей, чувств, стремлений, воспитания собственного «Я». Семья является первой и самой эффективной средой социализации детей, восприятия народных традиций, нравственных ценностей, отношения к труду, к людям, к природе.Счастливая, дружная, любящая семья является базовой человеческой ценностью.Приемная семья является одной из форм семейного воспитания, узаконенной в 1996 году с момента принятия Семейного кодекса.В Гусеве проживает замечательная приемная семья Михаила Анатольевича и Ларисы Васильевны Богатыревых.История семьи началась в 1976 году. В период с 1977 по 1988 год в семье родились трое детей. Все дети получили хорошее воспитание и образование, имеют свои семьи, воспитывают детей. Семья Богатырёвых дружная, высоко ценящая семейные ценности. Несмотря на то, что взрослые дети супругов Богатырёвых проживают за пределами Калининградской области, они всегда готовы поддержать родителей и друг друга.Лариса Васильевна общительный и доброжелательный человек, умеет выстраивать отношения с окружающими людьми. По характеру спокойная, уравновешенная. Она хорошая хозяйка, в доме теплая, уютная обстановка. Михаил Анатольевич трудолюбивый и хозяйственный, по характеру уравновешенный, доброжелательный. Супруги живут в двухэтажном доме, состоящем из пяти комнат, который построили своими руками.В 2007 году, на время летних каникул, взяли в семью несовершеннолетнего Эрика, который воспитывался в Детском доме. За короткий период времени между Богатырёвыми и несовершеннолетним ребёнком возникло чувство привязанности. Возникшая потребность заботиться о ребёнке привела супругов к решению стать для Эрика приёмной семьёй.В 2008 году супруги Богатырёвы взяли в свою семью и Эдика, родного брата Эрика. Главными мотивами взять на воспитание детей явилось желание супругов помочь мальчикам обрести семью, подарить материнскую любовь и ласку, подготовить детей к дальнейшей жизни.Для мальчиков в семье создали хорошие бытовые условия, обеспечили одеждой, обувью, большим количеством развивающих игр и игрушек. И у Эдика, и у Эрика были серьёзные проблемы со здоровьем. Супруги Богатырёвы сделали для братьев практически невозможное: мальчики успешно обучаются в школе, занимаются плаванием, посещают Детскую школу искусств. Они участники проводимых конкурсов и концертов, стены детской комнаты увешаны детскими рисунками и полученными грамотами. Эдик и Эрик также являются воспитанниками воскресной школы Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы. Михаил Анатольевич и Лариса Васильевна не любят засиживаться дома. В семье любят совместные прогулки, поездки на море, в лес. За несколько лет мальчики не раз побывали в Москве и Санкт-Петербурге, посещая храмы, музеи, театр, цирк.В семье Богатырёвых дети окружены теплом, заботой и вниманием. У супругов нет разделения на «родные и неродные». Всегда спокойная доброжелательная обстановка, построена на любви, взаимном уважении и взаимопонимании. Общение между родителями и детьми основано на доверии. Супруги воспитывают в детях ответственность за свои поступки, прививают трудовые навыки. Эдик и Эрик дружелюбны и открыты к общению.Для детей семья — это колодец, из которого черпаются ценности для будущей взрослой жизни. Именно в семье они учатся ответственности, уважению, состраданию, искренности. Любовь, которую получают дети в семье Богатырёвых, послужит фундаментом для их счастья. И, взрослея, именно на этом фундаменте, они будут с такой же любовью выстраивать свои взаимоотношения с людьми и с окружающим миром.В заключение хотелось бы добавить, что в последнее время задачи воспитания стали более сложными. Во всех областях жизни происходят резкие изменения. Необходимо научить ребенка видеть разницу между добром и злом, истиной и ложью, самостоятельно делать правильный выбор независимо от собственных желаний.Есть будущее и у приемных семей. На сегодняшний день в государственных учреждениях воспитывается большое количество детей России. Если мы в ближайшее время хотим видеть их среди законопослушных, добропорядочных граждан, нам всем необходимо принять посильное участие в их судьбе.