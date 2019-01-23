/ / / Репортаж «ГТРК «Калининград» о затянувшемся строительстве пешеходного моста в Гусеве

Строительство пешеходного моста над рекой стартовало уже больше двух лет назад. Но работы остановили на этапе отделки. Сегодня рабочие демонтируют конструкцию из досок и плёнки, защищавшую недостроенную переправу от осадков. Действия подрядчика насторожили представителей муниципалитета. К пешеходному мосту вызвали сотрудников полиции.
Заказчик не заплатил за выполненные работы, так считают подрядчики. Многомиллионный иск к администрации муниципального образования рассматривается в арбитражном суде с лета 2017 года.
Януш Стрельников, главный инженер проекта:
— Мост был построен процентов на 80. Несущие конструкции были сооружены, а непонятные ситуации начались с момента облицовочных работ. С момента облицовки моста гранитом, с момента дорогостоящих облицовочных работ, а так же кирпичной облицовки.
Заказчик предъявил претензии к качеству. Администрация округа просит суд расторгнуть муниципальный контракт. Обычные горожане не хотят вникать в детали судебной тяжбы. Местных жителей долгострой в центре города просто раздражает.
Татьяна Иванова, жительница Гусева:
— Церковь стоит красивая, но мост только портит вид.
Опасно выходить на лёд, опасно выходить на мост. Чтобы поставить точку в наболевшем вопросе о долгострое и подрядчики, и заказчики обращаются к экспертам.
Повторная строительно-техническая экспертиза состоится со дня на день. Но, едва ли судебное разбирательство будет скорым.
Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»