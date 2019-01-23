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Репортаж «ГТРК «Калининград» о затянувшемся строительстве пешеходного моста в Гусеве

23 января 2019, 17:57
Репортаж «ГТРК «Калининград» о затянувшемся строительстве пешеходного моста в Гусеве
В Гусеве из-за разногласий заказчика и подрядчика затянулось строительство пешеходного моста через реку Писсу. Новый объект стоимостью в 70 миллионов рублей должен стать частью «Военно-мемориального комплекса истории Первой мировой войны».

Строительство пешеходного моста над рекой стартовало уже больше двух лет назад. Но работы остановили на этапе отделки. Сегодня рабочие демонтируют конструкцию из досок и плёнки, защищавшую недостроенную переправу от осадков. Действия подрядчика насторожили представителей муниципалитета. К пешеходному мосту вызвали сотрудников полиции.

Заказчик не заплатил за выполненные работы, так считают подрядчики. Многомиллионный иск к администрации муниципального образования рассматривается в арбитражном суде с лета 2017 года.

Януш Стрельников, главный инженер проекта:
— Мост был построен процентов на 80. Несущие конструкции были сооружены, а непонятные ситуации начались с момента облицовочных работ. С момента облицовки моста гранитом, с момента дорогостоящих облицовочных работ, а так же кирпичной облицовки.

Заказчик предъявил претензии к качеству. Администрация округа просит суд расторгнуть муниципальный контракт. Обычные горожане не хотят вникать в детали судебной тяжбы. Местных жителей долгострой в центре города просто раздражает.

Татьяна Иванова, жительница Гусева:
— Церковь стоит красивая, но мост только портит вид.

Опасно выходить на лёд, опасно выходить на мост. Чтобы поставить точку в наболевшем вопросе о долгострое и подрядчики, и заказчики обращаются к экспертам.

Повторная строительно-техническая экспертиза состоится со дня на день. Но, едва ли судебное разбирательство будет скорым.

Виталий Хвалей «ГТРК «Калининград»
мост
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Зритель
# 1Зритель
Ну, налетай!))
Сегодня, 17:59   ЦитироватьОтветить0
123
# 2123
А, во что тут вникать, простите горожанам??Или, людей за дураков считают, я понять не могу!?Тут, итак все ясно, куда денюжки делись)
Сегодня, 18:18   ЦитироватьОтветить0
Махно
# 3Махно
Горожане ещё как хотят вникнуть. Позиция подрядчика ясна, а власти Гусева - отмалчиваются. Где деньги Зин?
Сегодня, 18:27   ЦитироватьОтветить0

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