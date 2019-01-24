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Региональный оператор по вывозу мусора открыл офис в Гусеве

24 января 2019, 13:31
Региональный оператор по вывозу мусора открыл офис в Гусеве
Для повышения качества обслуживания граждан государственное предприятие Калининградской области «Единая система обращения с отходами» открыло новые офисы для обслуживания как физических, так и юридических лиц.

Теперь представительства «ЕССО» работают в Багратионовске, Гусеве, Озерске и Славске. Сотрудники предприятия принимают всех, у кого появляются вопросы, дают необходимые жителям разъяснения.

Также в офисах организован прием документов для заключения договоров по юридическими лицам и сведений от физических лиц для актуализации расчетных данных.

Региональный оператор планирует продолжить расширение географии очного обслуживания граждан и открыть дополнительные отделения в других городских округах.

Адреса отделений единого регионального оператора:

  • г. Гусев, пр. Ленина, 50, каб. 201
  • г. Багратионовск, ул. Пограничная, 41а
  • г. Славск, ул. Новая, д. 12
  • г. Озерск, ул. Советская, д. 14, каб. 3
мусор
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