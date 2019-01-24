/ / / Региональный оператор по вывозу мусора открыл офис в Гусеве

Теперь представительства «ЕССО» работают в Багратионовске, Гусеве, Озерске и Славске. Сотрудники предприятия принимают всех, у кого появляются вопросы, дают необходимые жителям разъяснения.
Также в офисах организован прием документов для заключения договоров по юридическими лицам и сведений от физических лиц для актуализации расчетных данных.
Региональный оператор планирует продолжить расширение географии очного обслуживания граждан и открыть дополнительные отделения в других городских округах.
Адреса отделений единого регионального оператора:
- г. Гусев, пр. Ленина, 50, каб. 201
- г. Багратионовск, ул. Пограничная, 41а
- г. Славск, ул. Новая, д. 12
- г. Озерск, ул. Советская, д. 14, каб. 3