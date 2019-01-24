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Информационный сайт города Гусева

Сегодня ушел из жизни Михаил Сергеевич Гусев — сын Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева

24 января 2019, 18:56
Сегодня ушел из жизни Михаил Сергеевич Гусев — сын Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева
Сегодня на 81 году жизни ушел из жизни Михаил Сергеевич Гусев — сын Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, имя которого носит наш город.

Глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев выразил соболезнования родным и близким Михаила Сергеевича в телеграмме.

«Трудно выразить словами, как мы жители города Гусева сопереживаем вашей утрате! Михаил Сергеевич был большим другом нашего города. А для многих жителей стал примером стойкости, твердости духа и жизнелюбия.Слабое утешение, но знайте, что мы рядом с вами в горе утраты и искренне сопереживаем всей вашей семье», — говорится в письме.
С.И. Гусев
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по ip видно
# 1по ip видно
земля пухом, кем бы он не был. все мы там будем....всё равно слава тем кто сложил голову за нас... гое тем кто крадёт из бюджета деньги...
Сегодня, 19:32   ЦитироватьОтветить1
Горожане
# 2Горожане
Соболезнуем родным и близким... Пусть земля ему будет пухом!!!
Сегодня, 20:19   ЦитироватьОтветить1

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