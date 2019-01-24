Сегодня на 81 году жизни ушел из жизни Михаил Сергеевич Гусев — сын Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева, имя которого носит наш город.
Глава администрации Гусевского городского округа Александр Китаев выразил соболезнования родным и близким Михаила Сергеевича в телеграмме.
«Трудно выразить словами, как мы жители города Гусева сопереживаем вашей утрате! Михаил Сергеевич был большим другом нашего города. А для многих жителей стал примером стойкости, твердости духа и жизнелюбия.Слабое утешение, но знайте, что мы рядом с вами в горе утраты и искренне сопереживаем всей вашей семье», — говорится в письме.
Сегодня ушел из жизни Михаил Сергеевич Гусев — сын Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева
24 января 2019, 18:56
С.И. Гусев
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