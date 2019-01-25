14 января 2019 года главой городской администрации Александром Китаевым подписано постановление об изъятии квартир в аварийном доме на улице Почтовой, 2. Информация об этом размещена в газете «За доблестный труд».
Согласно постановлению, основная работа ложится на управление по земельным ресурсам и муниципальному имуществу администрации округа, которое в десятидневный срок должно уведомить о данном постановлении собственников квартир и начать с ними переговоры о выкупе жилых помещений.
Те, кто откажется продавать свою жилплощадь, будут переселены в квартиры нового дома, который планируется построить в конце этого года.
В городской администрации отметили, что есть и такие собственники, которые ни при каких условиях не хотят покидать свою жилплощадь в аварийном доме. Так что, по всей видимости, будут ещё и судебные разбирательства.
Напомним, в декабре прошлого года жительница дома № 2 по улице Почтовой Елена Котова, разместила на нашем сайте информацию о том, что дом уже много лет буквально трещит по швам и может «реально рухнуть».
Городская администрация планирует выкупить часть квартир в аварийном доме на улице Почтовой
25 января 2019, 14:18
ЖКХ
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