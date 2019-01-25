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Городская администрация планирует выкупить часть квартир в аварийном доме на улице Почтовой

25 января 2019, 14:18
Городская администрация планирует выкупить часть квартир в аварийном доме на улице Почтовой
14 января 2019 года главой городской администрации Александром Китаевым подписано постановление об изъятии квартир в аварийном доме на улице Почтовой, 2. Информация об этом размещена в газете «За доблестный труд».

Согласно постановлению, основная работа ложится на управление по земельным ресурсам и муниципальному имуществу администрации округа, которое в десятидневный срок должно уведомить о данном постановлении собственников квартир и начать с ними переговоры о выкупе жилых помещений.

Те, кто откажется продавать свою жилплощадь, будут переселены в квартиры нового дома, который планируется построить в конце этого года.

В городской администрации отметили, что есть и такие собственники, которые ни при каких условиях не хотят покидать свою жилплощадь в аварийном доме. Так что, по всей видимости, будут ещё и судебные разбирательства.

Напомним, в декабре прошлого года жительница дома № 2 по улице Почтовой Елена Котова, разместила на нашем сайте информацию о том, что дом уже много лет буквально трещит по швам и может «реально рухнуть».
ЖКХ
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Старик Хоттабыч
# 1Старик Хоттабыч
Какая цена за квадратный метр выкупаемого аварийного жилья. А то как обычно копейки предложат, а потом скажут сами не захотели продавать и под завалами остались ( не дай БОГ).
Сегодня, 15:08   ЦитироватьОтветить2
Комент
# 2Комент
Ясен красен, что цена квадрата нового жилья будет в итоге дороже, чем то за которую предложат выкупить.
Просто глупо было бы продать жилье администрации. Лучше дождаться окончания строительства и получить новое и его продать.
Сегодня, 15:49   ЦитироватьОтветить4
так
# 3так
Старик Хоттабыч,
Так и будет!
Сегодня, 18:15   ЦитироватьОтветить0

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