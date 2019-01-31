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УФАС России возбудило дело в отношении организации, осуществляющей вывоз мусора в Гусеве

31 января 2019, 19:31
Калининградское УФАС России выявило признаки нарушения статьи 10 Закона о защите конкуренции (злоупотребление доминирующим положением) в действиях АО «Утилизация мусора».

Признаки нарушение выражаются в увеличении платы за вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов в 2018 году для управляющих организаций многоквартирных домов муниципального образования «Гусевский городской округ».

С сентября 2018 года для жителей муниципального образования «Гусевский городской округ» стоимость за вывоз и захоронение твердых коммунальных отходов возросла с 1,65 до 3,11 рублей за квадратный метр.

Изменение стоимости услуг АО «Утилизация мусора» было произведено в одностороннем порядке, однако, в соответствии с заключенными договорами изменить условия договора можно только по соглашению сторон.

Рассмотрение дела назначено на 18 февраля 2019 года на 11 часов 00 минут по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, 4.
УФАС мусор
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