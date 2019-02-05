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Информационный сайт города Гусева

Минздрав: родильное отделение в Гусевской больнице продолжает работу

5 февраля 2019, 17:18
Родильное отделение в Гусевской центральной районной больнице не закрыто. Об этом сообщает телеканал Каскад, со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Местные жительницы по‑прежнему могут получить помощь в женской консультации. Койки патологии беременных и койки акушерского ухода продолжают работать. Ранее стало известно, что в местной больнице прекратили принимать роды из‑за нехватки врачей неонатологов. Один уволился по семейным обстоятельствам, вторая — ушла в декрет. Пока жительниц Гусева на роды направляют в Черняховск. В то же время, руководство Гусевской ЦРБ вместе с Минздравом продолжает поиски неонатолога.

«Руководство больницы во взаимодействии с администрацией муниципалитета проводит активную работу по привлечению неонатолога, и сегодня рассматриваются несколько кандидатур для трудоустройства. Приезжему неонатологу, при том, что в среднем в отделении принимается 1‑2 родов в сутки, будет полагаться 40 тысяч зарплаты плюс 540 тысяч единовременной выплаты (существующая в 200 тысяч плюс коэффициент удаленности муниципалитета). Также врач будет обеспечен служебным жильем», — прокомментировали ситуацию представители министерства здравоохранения Калининградской области.
больница роддом
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