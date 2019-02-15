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В Гусеве прошли памятные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана

15 февраля 2019, 20:22
В Гусеве прошли памятные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана
Сегодня в Гусеве прошли памятные мероприятия, посвященные 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, более 120 наших земляков являются ветеранами боевых действий.

В первой половине дня состоялись торжественные митинги возле памятных стел в поселке Михайлово и на «Аллее Славы» в Гусеве. Собравшиеся почтили память тех, кто погиб, исполняя служебный долг за пределами Отечества. Также участники мероприятия возложили цветы к стелам.

После в Городском доме культуры прошел праздничный концерт. Глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов и заместитель главы администрации Людмила Томина вручили медали «30 лет завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане» ветеранам афганской войны, а также родственникам, тех воинов, которые не дожили до юбилейной даты.
День вывода Советских войск из Афганистана
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