/ / / Студенты Балтийского федерального университета поработают над обликом нашего города

18 февраля 2019, 14:54

На днях руководство администрации МО «Гусевский городской округ» и Балтийского федерального университета им. И. Канта подписали договор о сотрудничестве.В частности, студенты факультета архитектуры и дизайна в рамках рабочей практики приступят к разработке архитектурно-планировочных концепций мест притяжения туристов, развития городских пространств и ревитализации промышленных объектов в нашем городе.По словам сотрудников администрации уже в марте десант студентов архитекторов и дизайнеров высадится в Гусеве. А к концу года руководство муниципалитета получит новые наработки молодых дизайнеров и свежий взгляд архитекторов, которые по-своему увидят те или иные места нашего любимого города. Предложат архитектурные решения и дизайнерское оформление будущих объектов.