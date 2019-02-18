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Студенты Балтийского федерального университета поработают над обликом нашего города

18 февраля 2019, 14:54
Студенты Балтийского федерального университета поработают над обликом нашего города
На днях руководство администрации МО «Гусевский городской округ» и Балтийского федерального университета им. И. Канта подписали договор о сотрудничестве.

В частности, студенты факультета архитектуры и дизайна в рамках рабочей практики приступят к разработке архитектурно-планировочных концепций мест притяжения туристов, развития городских пространств и ревитализации промышленных объектов в нашем городе.

По словам сотрудников администрации уже в марте десант студентов архитекторов и дизайнеров высадится в Гусеве. А к концу года руководство муниципалитета получит новые наработки молодых дизайнеров и свежий взгляд архитекторов, которые по-своему увидят те или иные места нашего любимого города. Предложат архитектурные решения и дизайнерское оформление будущих объектов.

студенты БФУ
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ЕвГен
# 1ЕвГен
Оооо,город отдали студентам сомнительного факультета. А на профессионалов денег жалко???
Сегодня, 15:15   ЦитироватьОтветить2
Гость Кило Ирисок
# 2Гость Кило Ирисок
Цитата: ЕвГен
Оооо,город отдали студентам сомнительного факультета. А на профессионалов денег жалко???

архитектура это дорого,
а хорошая архитектура еще дороже
но отдавать недоучкам-студентам???
там, максимум, ландшафтный дизайн возле магазинов могут камушками задекорировать, smiley

вон, в Калининграде студенты из МАРХИ фальшпанелями изуродовали Ленинский
Сегодня, 15:26   ЦитироватьОтветить0
Ника.1.
# 3Ника.1.
Да пусть тренируются! Это их, студентов, обязательная практика. А для нас- свежие идеи, возможно что-то воплотится в жизнь. Никто не в накладе. Думаю, в Гусеве они с удовольствием поработают.
Сегодня, 15:47   ЦитироватьОтветить8
Гость Кило Ирисок
# 4Гость Кило Ирисок
Цитата: Ника.1.
Да пусть тренируются! Это их, студентов, обязательная практика. А для нас- свежие идеи, возможно что-то воплотится в жизнь. Никто не в накладе. Думаю, в Гусеве они с удовольствием поработают.

а не жирно будет?
всет-ке, хоть и мухосранск, но город,
сомневаюсь в профессионализме
пусть на кошках магазинах или частных халабудах трениурются, smiley
Сегодня, 16:41   ЦитироватьОтветить0

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