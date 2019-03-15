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Информационный сайт города Гусева

Студенты-архитекторы из БФУ посетили Гусев в рамках соглашения о сотрудничестве

15 марта 2019, 19:13
Студенты-архитекторы из БФУ посетили Гусев в рамках соглашения о сотрудничестве
Сегодня в администрации МО «Гусевский городской округ» состоялась встреча со студентами БФУ им. Канта отделения архитектуры в рамках соглашения о сотрудничестве. Об этом рассказалив пресс-службе администрации округа.

Во время круглого стола в здании администрации студенты пообщались с главным архитектором города Димом Охрименко, а также с начальником управления экономического и перспективного развития Алексеем Родиным.

Один из объектов, концепцию которых разработают студенты, это выездные знаки. Юные архитекторы могут дать свежие идеи, чтобы сделать наш город более притягательными для туристов, а также повысить комфорт для местных жителей.

Сотрудничество планируется на постоянной основе. В дальнейшем будут отобраны лучшие работы, из которых будет составлен план по разработке современного городского пространства.

Ребята смогли познакомиться с нашим городом, совершив обзорную экскурсию. Также увидели места планируемой ревитализации.
Админстрация Гусевского района БФУ
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