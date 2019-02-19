/ / / Новые рамки весогабаритного контроля на 90 % показывают неправильные результаты

Новые пункты весогабаритного контроля, установленные на дорогах региона, на 90% показывают неправильные результаты. Об этом Rugrad.eu сообщил глава комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты, депутат Облдумы Леонид Степанюк.
Речь идет о девяти пунктах весогабаритного контроля, которые начнут снимать показания с грузовых автомобилей с 1 марта, а пока работают в тестовом режиме. А значит, уже скоро владельцы автомобилей, у которых вес и высота превышают разрешенные параметры, начнут получать штрафы.
«Рамки появились в том числе и на дороге на Багратионовск, куда ходят машины в Европу. 17 и 18 февраля проходили наши автопоезда, и практически всегда, за малым исключением, может, одна машина, загоралось табло „нарушение весогабаритных параметров“, и высвечивался номер тягача. Причем я лично проверял, провожал автопоезда, они ехали со скоростью 20–40 км/ч и всё равно табло загоралось», — сообщил Степанюк.
По его словам, аналогичные проблемы возникли у мебельной компании «Лазурит».
«У них каждый день на СВХ ходит по 4–5 машин. Менеджер проверяет и провожает их, они готовятся к 1 марта. У них практически все машины загораются, не взирая не принятые меры. Когда мы проверяем, все весогабаритные параметры нормальные», — отметил Степанюк.
По его словам, это может быть связано с неотлаженностью самих рамок. В ближайшее время представители министерства инфраструктуры и Ространснадзора встретятся для обсуждения ситуации. А на следующей неделе планируется встреча с перевозчиками, которых будут инструктировать по рамкам.
«Мы пока не знаем, почему горит всё время табло, вероятно, оно в режиме наладки. Но мы обеспокоены и хотим быть готовыми. Тем более машины все в Европу ходят, и там все едут с нормальными весогабаритными параметрами. Потому что любое нарушение чревато штрафами в Польше и Германии, это очень большие суммы, от тысячи до трех тысяч евро, — отметил депутат. — Мы сейчас попросим создать комиссию, чтобы посмотреть в тестовом режиме, как они работают. Потому что если будет не отрегулировано, будет опять вал актов и судебных исков, чего не хотелось бы ни нам, ни руководству региона. Тем более на этом направлении 99,9% автопоездов идут с нормальными весогабаритными параметрами».
Новые рамки весогабаритного контроля на 90 % показывают неправильные результаты
19 февраля 2019, 21:31
78 просмотров
Другие новости по теме