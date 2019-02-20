Сегодня сотрудники администрации Гусевского городского округа, а также начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» приняли участие в областном патриотическом сборе. Об этом рассказалив пресс-службе администрации округа.
Участники сбора обсуждали установки молодежи Калиниградской области, приоритетные направления патриотического воспитания подрастающего поколения, направления работы ВВПОД «Юнармия» и другие вопросы.
Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе Роман Балашов отметил, что необходимо усилить работу по улучшению военно-патриотического воспитания детей и молодого поколения.
На сегодняшний день в области порядка 3500 ребят состоят в рядах юнармейцев, 19 штабов «Юнармии» и 160 объединений патриотической направленности созданы в муниципалитетах области.
В Гусеве также активно развивается данное направление. Совсем недавно 14 мальчишек и девчонок пополнили ряды юнармейцев и теперь в составе объединения 279 человек. Большое подспорье в воспитании юных защитников Отечества в нашем городе — это филиал кадетского морского корпуса им. Андрея Первозванного, в котором обучается более 180 воспитанников. Кроме того, на базе нового здания Детского-юношеского центра работает патриотический кружок, где представители общественных организаций проводят с молодым поколением уроки мужества и славы.
Гусевцы приняли участие в областном патриотическом сборе
20 февраля 2019, 18:08
Админстрация Гусевского района юнармия
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