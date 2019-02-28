В Гусеве на подъездах жилых домов появились листовки с призывом отстаивать свои права в сфере жилищно-коммунальных услуг. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
В частности в тексте говорится о том, что платить ресурсоснабжающим организациям потребители вовсе не должны, так как ресурсы принадлежат народу, а поставщики услуг должны якобы заключать договоры с местной администрацией, которая и должна оплачивать за нас потреблённые нами же энергоресурсы.
Ведётся отсыл к статьям конституции, федеральным законам и гражданскому кодексу. Также в тексте высказывается мнение относительно того, что получаемые нами квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг не являются платёжными документами, соответственно оплачивать их не обязательно, а отключать потребителей от этих самых услуг организации якобы не имеют права.
В завершении долгого перечня статей подзаконных актов ручкой указан контактный номер телефона, по которому нужно позвонить, если «готов бороться».
По Гусеву расклеены листовки с призывом не платить за ЖКХ
28 февраля 2019, 13:26ЖКХ
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