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Информационный сайт города Гусева

По Гусеву расклеены листовки с призывом не платить за ЖКХ

28 февраля 2019, 13:26
В Гусеве на подъездах жилых домов появились листовки с призывом отстаивать свои права в сфере жилищно-коммунальных услуг. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

В частности в тексте говорится о том, что платить ресурсоснабжающим организациям потребители вовсе не должны, так как ресурсы принадлежат народу, а поставщики услуг должны якобы заключать договоры с местной администрацией, которая и должна оплачивать за нас потреблённые нами же энергоресурсы.

Ведётся отсыл к статьям конституции, федеральным законам и гражданскому кодексу. Также в тексте высказывается мнение относительно того, что получаемые нами квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг не являются платёжными документами, соответственно оплачивать их не обязательно, а отключать потребителей от этих самых услуг организации якобы не имеют права.

В завершении долгого перечня статей подзаконных актов ручкой указан контактный номер телефона, по которому нужно позвонить, если «готов бороться».
ЖКХ
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Гость Андрей
# 1Гость Андрей
Лактионоф?
Сегодня, 13:46   ЦитироватьОтветить1
Прохожий
# 2Прохожий
Цитата: Гость Андрей
Лактионоф?


Это тут нашлось
Сегодня, 14:15   ЦитироватьОтветить0
Гость местный житель
# 3Гость местный житель
Трудно было перемолчать и не прокомментироваь. Уже у людей накипело. Платим коммуналку больше чем Калининград, Москва, Питер, хотя там зарплаты не сравнить с нашими. Отопление вообще беспредел, что хотят то и делают.
Сегодня, 14:20   ЦитироватьОтветить4
Старик Хоттабыч
# 4Старик Хоттабыч
Китаев слушает и ест.
Сегодня, 14:23   ЦитироватьОтветить1
Гость Вася
# 5Гость Вася
и решает куды ленина перенести
Сегодня, 14:36   ЦитироватьОтветить0
Гость гость
# 6Гость гость
от полученых квитанций за мусор ваще все в шоке
Сегодня, 14:38   ЦитироватьОтветить0

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