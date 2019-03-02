/ / / В Гусеве установят копию каннской скульптуры Ангела-хранителя

В минувший четверг, 28 февраля, состоялось подписание контракта на изготовление и установку авторской скульптурной композиции «Ангел-Хранитель Мира». Об этом пишет «ГУСЕВ HD», ссылаясь на газету «За доблестный труд». Контракт был подписан главой администрации МО «Гусевский городской округ» Александром Китаевым и академиком Российской академии художеств, народным художником России, президентом международной академии культуры и искусства Петром Стронским.
Напомним, что согласно проекту реконструкции центральной площади на пересечении центральных улиц, где будет организовано круговое движение, будет установлена четырёхгранная стела, увенчанная скульптурой ангела.
— Архитекторы, участвующие в разработке проекта, реконструкции площади нашего любимого города «Русская Победа спасла Париж», в концепцию которого входит и Храм Всех Святых, сразу же отошли от темы милитаризации города, — говорит глава администрации Александр Китаев. — Война закончилась и наступил мир. Поэтому на месте, где сейчас стоит светофор, было решено установить скульптурную композицию «Ангела-Хранителя Мира». В канун столетия со дня вступления России в Первую Мировую войну, во французском городе Канны на бульваре Круазетт была установлена трёхметровая скульптура «Ангела-Хранителя Мира». Символично, что скульптура установлена возле отеля «Карлтон» (на фото), в котором во время той войны находился госпиталь, где лечили раненных солдат русского экспедиционного корпуса.
Первый архитектурно-парковый комплекс «Ангел Мира» был открыт в 2006 году в городе Новозыбков. Одним из авторов идеи, которая должна была сплотить людей, живущих по законам добра и справедливости, был российский скульптор Пётр Стронский. На сегодняшний день скульптура установлена почти в 40 городах мира. Среди них такие города как: Москва, Абакан, Пенза, Челябинск, Оренбург, Беслан, Чебоксары, Бишкек, Донецк, Магадан, Сочи, Канны, а также Кипр, Греция и другие регионы и страны.
— Мы считаем большой удачей, что Петру Стронскому понравился наш проект реконструкции центра города, и он согласился изготовить для Гусева скульптуру «Ангела-Хранителя Мира», как во французских Каннах, — говорит Александр Китаев, что ещё раз подчеркнёт правильность выбранной нами концепции.
— Александр Александрович, когда в прошлом году жюри Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах объявило о победе Гусева в своей номинации, то все писали о том, что на реконструкцию центра города будет выделено более 180 миллионов рублей. Однако на днях завершился конкурс, согласно которому на реконструкцию выделено чуть более 130 миллионов рублей.
— Проект реконструкции поделён на две части. Так вот в первых числах марта будет заключён контракт на первый этап, в который входит реконструкция улично-дорожной сети. Стоимость работ этого этапа и составляет 132 миллиона рублей. В ходе исполнения контракта подрядчик должен будет переложить водопроводные сети и сети теплоснабжения. Переложить сети электроснабжения и связи. Также он должен будет уложить более 35 тысяч квадратных метров серой и около 2 тысяч цветной тротуарной плитки. Более тысячи гранитной и почти 80 метров тактильной плитки для слабовидящих людей. Кроме того будут установлены ограждения вдоль пешеходных дорожек, светильники наружного освещения, урны, скамейки, велопарковки и вазоны. Также будет проложен кабель и установлено 32 камеры видеонаблюдения, которые будут подсоединены к системе «Безопасный город».
Остальные средства, а это более пятидесяти миллионов, будут направлены на второй этап реализации проекта, в который войдут благоустроительные работы и обустройство набережной.
В Гусеве установят копию каннской скульптуры Ангела-хранителя
2 марта 2019, 10:52
Русская Победа спасла Париж
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