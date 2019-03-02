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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве начались работы по благоустройству центральной части города

2 марта 2019, 15:17
В Гусеве начались работы по благоустройству центральной части города
В Гусеве началась подготовка к реконструкции центральной площади. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Рабочие занимаются установкой ограждений по периметру будущей строительной площадки. Для пешеходов будет организовано несколько проходов, один из которых пройдёт вдоль здания бывшего завода «Микродвигатель», в котором располагаются торговые точки. Для спуска с набережной установлены дополнительные деревянные ступеньки.

Напомним, с понедельника, 4 марта городская площадь будет перекрыта для движения автотранспорта через центральный мост. В рамках первого этапа реконструкции начнутся работы по перекладке коммуникаций, укладке тротуарной плитки, установке ограждений, замене светильников уличного освещения и прочих элементов благоустройства.
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Мостдеталь
# 1Мостдеталь
Новый тепличный комплекс?
Сегодня, 15:40   ЦитироватьОтветить14
Протуберанец
# 2Протуберанец
Господи, убериги этот город от расхитителей социалистической собственности.
Сегодня, 19:01   ЦитироватьОтветить8

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