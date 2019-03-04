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Информационный сайт города Гусева

Гусевский суд обязал жильцов многоквартирного дома демонтировать незаконную перегородку

4 марта 2019, 18:19
Гусевский суд обязал жильцов многоквартирного дома демонтировать незаконную перегородку
Жильцы одного из многоквартирных домов в городе Гусеве обратились в суд на своих соседей, которые летом 2018 года установили перед своими квартирами перегородку с дверью, уменьшив размеры лестничной площадки. В результате площадь места общего пользования значительно уменьшилась.

Работы по оборудованию указанной перегородки не были согласованы с остальными жильцами. Кроме того, ответчики отказывались её демонтировать.

Гусевский городской суд обязал ответчиков в течение пяти дней со дня вступления решения суда в законную силу за свой счет демонтировать перегородку из ПВХ профиля с дверью, оборудованную в месте общего пользования многоквартирного дома.

На данное решение была подана апелляционная жалоба в Калининградский областной суд, однако судебная коллегия по гражданским делам признала решение суда первой инстанции законным и обоснованным.
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