Руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Черенков на своей странице ВКонтакте негативно высказался об установке скульптуры Ангела-Хранителя в городе Гусеве.
Михаил Черенков написал, что можно было поставить скульптуру Михаила Архангела или Георгия Победоносца. Зачем мешать в кучу «победу, которая спасла Париж» и «Ангела Мира»? Это ведь совсем разные вещи.
«Зачем ставить какую-то копию непонятного содержания на главной площади? Копии место в парке, или во дворе администрации», — отметил Михаил Черенков.
Напомним, местные власти заплатят за изготовление и установку скульптуры «Ангел-Хранитель Мира» 4 633 000 рублей. Подписание контракта на работы состоялось в конце прошлого месяца.
Руководитель отделения охраны памятников истории и культуры негативно высказался об установке Ангела-Хранителя
15 марта 2019, 15:20
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