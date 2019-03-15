Эдиль Эдиль
/ / / Руководитель отделения охраны памятников истории и культуры негативно высказался об установке Ангела-Хранителя
Информационный сайт города Гусева

Руководитель отделения охраны памятников истории и культуры негативно высказался об установке Ангела-Хранителя

15 марта 2019, 15:20
Руководитель отделения охраны памятников истории и культуры негативно высказался об установке Ангела-Хранителя
Руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Михаил Черенков на своей странице ВКонтакте негативно высказался об установке скульптуры Ангела-Хранителя в городе Гусеве.

Михаил Черенков написал, что можно было поставить скульптуру Михаила Архангела или Георгия Победоносца. Зачем мешать в кучу «победу, которая спасла Париж» и «Ангела Мира»? Это ведь совсем разные вещи.

«Зачем ставить какую-то копию непонятного содержания на главной площади? Копии место в парке, или во дворе администрации», — отметил Михаил Черенков.

Напомним, местные власти заплатят за изготовление и установку скульптуры «Ангел-Хранитель Мира» 4 633 000 рублей. Подписание контракта на работы состоялось в конце прошлого месяца.
0 просмотров
0
Такси Омега Такси Омега
Другие новости по теме
В Гусеве установят копию каннской скульптуры Ангела-хранителя
В Гусеве установят копию каннской скульптуры Ангела-хранителя
Городская администрация заплатит 4,6 млн руб. за скульптурную композицию «Ангел-Хранитель Мира»
Городская администрация заплатит 4,6 млн руб. за скульптурную композицию «Ангел-Хранитель Мира»
В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»
В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»
Элитное жилье на федеральный грант
Элитное жилье на федеральный грант

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»