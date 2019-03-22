Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Гусевские КВНщики прошли в ¼ финала Международной телевизионной лиги КВН города Минска
Информационный сайт города Гусева

Гусевские КВНщики прошли в ¼ финала Международной телевизионной лиги КВН города Минска

22 марта 2019, 23:41
Гусевские КВНщики прошли в ¼ финала Международной телевизионной лиги КВН города Минска
Гусевская команда «Прибалты» вышла в ¼ финала Международной телевизионной лиги КВН города Минска.

В четвёртой игре 1/8 финала ребята сразились с командами из городов Оренбурга, Краснодара, Челябинска и другие. Наша команда набрала 68 баллов, что дает ей право на участие в ¼ финала, которая пройдет в Минске в мае.

Ребята благодарят администрацию Гусевского городского округа и лично Александра Китаева, а также управление по культуре, спорту и делам молодёжи Гусевского округа и лично Нелли Михалеву.

Напоминаем, что 6 апреля в городском доме культуры пройдет ½ финала лиги юмора «Остров КВН».
КВН
53 просмотра
0
Такси Омега Такси Омега
Другие новости по теме
В Городском доме культуры прошла ¼ финала лиги юмора «Остров КВН»
В Городском доме культуры прошла ¼ финала лиги юмора «Остров КВН»
В Городском доме культуры прошёл полуфинал открытой лиги юмора «Остров КВН»
В Городском доме культуры прошёл полуфинал открытой лиги юмора «Остров КВН»
В ГДК прошла 1/4 финала открытой лиги юмора «Остров КВН»
В ГДК прошла 1/4 финала открытой лиги юмора «Остров КВН»
21 октября в ДК состоялся Фестиваль муниципального турнира игр КВН
21 октября в ДК состоялся Фестиваль муниципального турнира игр КВН

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров