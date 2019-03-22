Гусевская команда «Прибалты» вышла в ¼ финала Международной телевизионной лиги КВН города Минска.
В четвёртой игре 1/8 финала ребята сразились с командами из городов Оренбурга, Краснодара, Челябинска и другие. Наша команда набрала 68 баллов, что дает ей право на участие в ¼ финала, которая пройдет в Минске в мае.
Ребята благодарят администрацию Гусевского городского округа и лично Александра Китаева, а также управление по культуре, спорту и делам молодёжи Гусевского округа и лично Нелли Михалеву.
Напоминаем, что 6 апреля в городском доме культуры пройдет ½ финала лиги юмора «Остров КВН».
Гусевские КВНщики прошли в ¼ финала Международной телевизионной лиги КВН города Минска
22 марта 2019, 23:41
КВН
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