С 16 по 22 апреля Гусевская команда «Прибалты» принимала участие в ¼ финала Международной Лиге МС КВН в Минске. Соперниками нашим ребятам стали команды из Краснодара, Кемерово, Таганрога, Иерусалима и Минска.
Команда из Гусева заняла третье место. Списки финалистов будут известны 4 мая после завершающие игры.
Ребята благодарят администрацию Гусевского городского округа и лично Александра Китаева, управление по культуре, спорту и делам молодёжи Гусевского округа и лично Нелли Михалеву, Лигу Международного Союза КВН «Запад России», а так же агентство по делам молодежи Калининградской области в лице руководителя — Дениса Николаевича Калиновского.
Поздравляем ребят и желаем пройти в полуфинал и показать, что «Прибалты» достойны победы!
Команда из Гусева заняла третье место в четвертьфинале международной Лиги МС КВН
25 апреля 2019, 11:35
КВН
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