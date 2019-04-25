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Команда из Гусева заняла третье место в четвертьфинале международной Лиги МС КВН

25 апреля 2019, 11:35
Команда из Гусева заняла третье место в четвертьфинале международной Лиги МС КВН
С 16 по 22 апреля Гусевская команда «Прибалты» принимала участие в ¼ финала Международной Лиге МС КВН в Минске. Соперниками нашим ребятам стали команды из Краснодара, Кемерово, Таганрога, Иерусалима и Минска.

Команда из Гусева заняла третье место. Списки финалистов будут известны 4 мая после завершающие игры.

Ребята благодарят администрацию Гусевского городского округа и лично Александра Китаева, управление по культуре, спорту и делам молодёжи Гусевского округа и лично Нелли Михалеву, Лигу Международного Союза КВН «Запад России», а так же агентство по делам молодежи Калининградской области в лице руководителя — Дениса Николаевича Калиновского.

Поздравляем ребят и желаем пройти в полуфинал и показать, что «Прибалты» достойны победы!
КВН
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