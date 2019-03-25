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Для пострадавшей при падении шкафа девочки собрали более 114 тысяч рублей

25 марта 2019, 13:21
Для пострадавшей при падении шкафа девочки собрали более 114 тысяч рублей
Для 14-летней Камилы Разиньковой из Гусева собрано 114 тысяч рублей. Оставшаяся сумма к сбору — 82 тысяч рублей. Об этом сообщает благотворительный фонд «Берег надежды».

Благотворительный фонд обращается за помощью ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь талантливой девочке не оказаться в инвалидной коляске.

Средства собираются на 35-дневное пребывание Камилы и ее мамы в отдельном боксе Института им. Турнера в Санкт-Петербурге (1340 рублей за одного человека в сутки) и на обратную дорогу до Калининграда. Предварительно Камиле может потребоваться «лежачий» билет — это три места рядом, а также место для мамы. Стоимость билетов может составить около 80 тысяч рублей. По поводу компенсации перелета из Калининграда до Санкт-Петербурга фонд написал официальное обращение в министерство здравоохранения региона (в устных беседах представители минздрава нас заверили, что затраты на перелет к месту лечения будут компенсированы). Отметим, что операция в Институте им. Турнера, а также восстановительные процедуры для Камилы бесплатные.

Напомним, 5 марта 2019 года на Камилу в комнате интерната ШИЛИ упал шкаф, в итоге девочка получила серьезнейшую травму — перелом позвоночника. В ночь на 6 марта ей сделали экстренную серьезную операцию в Детской областной больницу, завотделением созвонился с Детским ортопедическим институтом им. Г. И. Турнера в Санкт-Петербурге, передал, что девочку нужно срочно отправлять в северную столицу. В Институт им. Турнера Камила попала лишь через четыре дня после происшествия — 7 марта мама девочки выкупила билеты на рейс «Аэрофлота», который вылетал только 9 марта.

Оказать помощь Камиле Разиньковой можно на сайте «Берега надежды».
благотворительность
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