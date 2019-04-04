Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / Судебные эксперты установили причину смерти 15-летней школьницы из Гусева
Информационный сайт города Гусева

Судебные эксперты установили причину смерти 15-летней школьницы из Гусева

4 апреля 2019, 13:42
Судебные эксперты установили причину смерти 15-летней школьницы из Гусева
Причиной смерти 15-летней школьницы из Гусева стало воспаление сердечной мышцы. Об этом «Клопс» сообщил источник, близкий к следствию.

Ангелина Разинькова скончалась от диффузного альтеративно-экссудативного межуточно-паренхиматозного миокардита, проще говоря — воспаления сердечной мышцы. Болезнь осложнилась острой сердечной (левожелудочковой) недостаточностью. Фактически эксперты подтвердили и уточнили первоначальную причину смерти ребёнка. Ранее в медицинском свидетельстве о смерти Ангелины был указан диагноз «левожелудочковая недостаточность» и «миокардит неуточнённый».

Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил корреспонденту «Клопс», что в ведомстве проанализировали имеющуюся медицинскую документацию.

«Мы понимаем, что там были определенные отклонения от того, что могло быть сделано, дисциплинарные воздействия будут», — сообщил Кравченко в четверг, 4 апреля, после заседания коллегии регионального минздрава.

Однако, по словам министра, обсуждать причины происшествия до завершения следствия «просто некорректно».
Шили
655 просмотров   |   3 комментария
0 голосов
Вектор Трейд Вектор Трейд
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Мама погибшей школьницы из Гусева на первом канале в программе «Мужское / Женское»
Мама погибшей школьницы из Гусева на первом канале в программе «Мужское / Женское»
Трагедия в Прибрежном: матери пришлось на такси возить по больницам умирающую 15-летнюю дочь
Трагедия в Прибрежном: матери пришлось на такси возить по больницам умирающую 15-летнюю дочь
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Н
# 1Не врач
Странно, ей не делали развёрнутый биохимический анализ крови? По биохимии можно определить что проблемы с сердцем.
Сегодня, 14:19   ЦитироватьОтветить
00
Г
# 2Гость лариса
простите! тогда причем здесь психушка, в которую пытались запихнуть ребенка. вывод один: ворон ворону глаз не выклюет. как всегда виноваты НИКТО - ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
Сегодня, 14:34   ЦитироватьОтветить
120
Ф
# 3Федор Савин
теперь что бы похудеть, убрать живот и накачать пресс не нужно изнурять себя диетами и спортзалом. Сам лично опробовал этот метод и уверяю что он действительно работает, я вот за 2 недели убрал пивной живот и подкачал пресс, а жена скинула пару кг. Это реально самый ленивый и дешевый способ сделать ваше тело красивым. Вот сами почитайте ---- http://most.tk/nnblog
Сегодня, 17:36   ЦитироватьОтветить
01

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров