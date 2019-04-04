Причиной смерти 15-летней школьницы из Гусева стало воспаление сердечной мышцы. Об этом «Клопс» сообщил источник, близкий к следствию.
Ангелина Разинькова скончалась от диффузного альтеративно-экссудативного межуточно-паренхиматозного миокардита, проще говоря — воспаления сердечной мышцы. Болезнь осложнилась острой сердечной (левожелудочковой) недостаточностью. Фактически эксперты подтвердили и уточнили первоначальную причину смерти ребёнка. Ранее в медицинском свидетельстве о смерти Ангелины был указан диагноз «левожелудочковая недостаточность» и «миокардит неуточнённый».
Министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил корреспонденту «Клопс», что в ведомстве проанализировали имеющуюся медицинскую документацию.
«Мы понимаем, что там были определенные отклонения от того, что могло быть сделано, дисциплинарные воздействия будут», — сообщил Кравченко в четверг, 4 апреля, после заседания коллегии регионального минздрава.
Однако, по словам министра, обсуждать причины происшествия до завершения следствия «просто некорректно».
Судебные эксперты установили причину смерти 15-летней школьницы из Гусева
4 апреля 2019, 13:42
Шили
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