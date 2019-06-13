/ / / В суде выступили врачи Детской областной больницы, где лечилась скончавшаяся после выписки Ангелина Разинькова

Что говорит нейрохирург
По словам заведующего нейрохирургическим отделением Петра Литвиненко, при поступлении в больницу состояние Ангелины расценивалось как тяжёлое, но не смертельно опасное.
«Она поступила с астено-вегетативным синдромом, из-за рвоты в организме была большая потеря жидкости. Её рвало по пять-шесть раз в день, она была вялая, сонливая. В осмотре врача-реаниматолога она не нуждалась, у неё не было нарушений жизненно важных функций или систем — дыхания, сердцебиения, сознания», — пояснил доктор.
Врач настаивал, что показаний для госпитализации Ангелины в реанимацию, а также осмотра кардиологом и реаниматологом не имелось. По словам Литвиненко, диагноз, который ранее поставили Ангелине — «открытое овальное окно» — не является патологией, это вариант возрастной нормы.
20 февраля частота сердечных сокращений у девочки сократилась до 43 в минуту. Литвиненко объяснил редкий пульс «поведенческими изменениями».
«Со слов медперсонала, в этот день девочка вела себя возбуждённо: ругалась с мамой, пинала её, кричала, была недовольна тем, что её хотят госпитализировать в психиатрическую больницу. Постоянно плакала, отказывалась от еды», — рассказал Пётр Литвиненко.
«21 февраля перед выпиской вы указали: „Состояние тяжёлое, на ноги не встаёт“. Почему её выписали?» — задала хирургу вопрос юрист больницы.
«У неё было нарушение движений конечностей, психиатр установил диагноз „тяжёлая депрессия с конверсионным расстройством“. Показатели пульса, сердечных сокращений перед выпиской были в норме. Все системы органов работали в норме», — ответил врач.
На вопрос о том, почему девочку не направили на обследование к онкологу, доктор пояснил, что обычно такого специалиста приглашают позднее.
«На первых этапах мы удаляем опухоль, а когда устанавливаем диагноз — вызываем онколога», — заявил Литвиненко.
По словам представителя прокуратуры, с 14 февраля у Ангелины наблюдалась тахикардия, пульс увеличивался от 114 до 150 ударов в минуту.
«Частый пульс не является показанием для вызова кардиолога. В данном случае это было обусловлено тем, что девочку рвало, она теряла жидкость, а также её психиатрическим расстройством. Даже у здоровых 15-летних девочек пульс бывает высокий, когда его начинает измерять врач», — пояснил доктор Литвиненко.
Что говорит психиатр
Психиатр Наталья Казанцева выявила у Ангелины «тяжёлую депрессию». По словам врача, на приём к ней Ангелину привезли в инвалидной коляске.
«Её поза и поведение были спокойные, угнетённые, настроение подавленное. Она чувствовала себя утомлённой. Выражение лица грустное, голос тихий, и к концу приёма он стал ослабевать. При этом на вопросы она отвечала ясно», — сообщила суду Казанцева.
Психиатр добавила, что девочка жаловалась на потерю чувствительности ног и снижение зрения.
«Исследований на этот счёт не было. Это были её субъективные ощущения», — добавила Казанцева.
Как пояснила врач, тяжёлая депрессия может сопровождаться нарушениями работы сердца, головными болями и болями в животе, рвотой, тошнотой, сниженным аппетитом. Доктор поставила Ангелине сопутствующий диагноз «истерическое расстройство». По мнению Натальи Казанцевой, на состояние девочки мог оказать влияние стресс.
Главврач ДОБ Александр Маляров поинтересовался у коллеги: «Девочка училась по особой программе, знала, что она не сдаст экзамен, у неё были сложные отношения с одноклассниками и учителями — могло ли это стать началом заболевания?».
«Да, это сильный стресс — узнать от учителя, что она двоечница, не допущена к экзамену по биологии. По словам мамы, это было сказано в грубой форме и стало для Ангелины крушением надежд. Они переехали в другое село, девочка боялась ездить в школу на автобусе, плакала», — ответила врач.
К причинам, из-за которых могла развиться болезнь, Наталья Казанцева отнесла «снохождение», а также «некоторую незрелость личности, центральной нервной системы, социальное неблагополучие семьи и её низкий социальный статус». Ребёнку назначили антидепрессанты, нейролептики и транквилизаторы.
«Может ли состояние пациента за два часа из тяжёлого ухудшиться до критического?» — спросила Казанцеву юрист больницы. «Вероятно, да, если этому способствуют какие-то изменения окружающей среды. В данном случае стресс может быть связан с переводом в другую больницу, лечением у психиатра», — объяснила врач.
По словам Казанцевой, случай Ангелины довольно типичный: «Симптоматика широко описана в учебниках». Однако, как говорит врач, такая «комбинация расстройств» встречается нечасто. «В моей практике это второй случай», — добавила психиатр.
Когда суд вынесет решение
В следующем судебном заседании выступят представители Росздравнадзора, которые проверяли, насколько качественно лечили Ангелину. Кроме того, в суде выступит представитель мамы Ангелины — юрист Ольга Тонких, которая выскажет свою позицию по фактам, озвученным медиками. Суд заслушает также возражения ДОБ на претензии прокуратуры и примет решение, есть ли в случившемся вина медучреждения.
15-летняя Ангелина Разинькова из Гусева умерла 21 февраля 2019 года в приёмном отделении психиатрической больницы № 2. Региональный СКР возбудил уголовное дело. В апреле стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы: Ангелина скончалась от воспаления сердечной мышцы.