/ / / У скончавшейся в психбольнице 15-летней школьницы из Гусева были патологии сердца и подозрение на рак

В чём суть нарушений
После проведённой проверки прокуратура Центрального района возбудила дело по ст. 19.20 ч. 2 КоАП РФ («Осуществление деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией»).
Основные нарушения, которые нашли проверяющие, кратко можно сформулировать так: девочку недообследовали. В направлении Ангелины из гусевской больницы в ДОБ были данные об «отягощённом кардиологическом анамнезе» ребёнка. В 2013 году у школьницы обнаружили открытое овальное окно — отверстие между левым и правым предсердиями сердца. Кроме того, у Ангелины диагностировали «умеренную дилатацию (увеличение объёма — прим. ред.) правых камер сердца» и постоянную тахикардию. В районной больнице у девочки нашли «объёмное образование поясничного отдела позвоночника».
Несмотря на перечисленные диагнозы, на консультацию к детскому онкологу и другим специалистам Ангелину не направили. ЭКГ девочке назначили через два дня после госпитализации. Пациентку не перевели в отделение соответствующего профиля, в палату интенсивной терапии или реанимацию, её не осмотрели реаниматолог и кардиолог, говорится в материалах проверки.
Что говорят представители больницы
На процессе было четверо представителей Детской областной больницы: два юриста, главврач и его заместитель. Они не согласились ни с одним доводом прокуратуры и обратились к суду с просьбой опросить свидетелей, в том числе лечащего врача Ангелины Петра Литвиненко. Последний через несколько дней после смерти девочки был назначен заведующим нейрохирургическим отделением. В качестве свидетелей, чьи показания могут быть важны, называлась также психиатр ДОБ Наталья Казанцева, которая направила Ангелину на госпитализацию в психиатрическую больницу.
Как будут развиваться события
Помощник прокурора Центрального района Екатерина Денисюк возражала против этих доводов, сославшись на то, что объяснения обоих врачей есть в материалах дела. Однако судья пошла навстречу представителям больницы.
После того как медиков опросят, юрист ДОБ выскажет все возражения на претензии прокуратуры, и позднее суд примет решение. Рассмотрение материалов дела продолжится в июне.
15-летняя Ангелина Разинькова из Гусева умерла 21 февраля 2019 года в приёмном отделении психиатрической больнице № 2. О последних днях жизни девочки рассказала её мама. Региональный СКР возбудил уголовное дело.
В апреле стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы: Ангелина скончалась от диффузного альтеративно-экссудативного межуточно-паренхиматозного миокардита, проще говоря — воспаления сердечной мышцы. Болезнь осложнилась острой сердечной (левожелудочковой) недостаточностью.