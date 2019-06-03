/ / / У скончавшейся в психбольнице 15-летней школьницы из Гусева были патологии сердца и подозрение на рак
Информационный сайт города Гусева

У скончавшейся в психбольнице 15-летней школьницы из Гусева были патологии сердца и подозрение на рак

3 июня 2019, 13:34
У скончавшейся в психбольнице 15-летней школьницы из Гусева были патологии сердца и подозрение на рак
У скончавшейся в психбольнице Прибрежного Ангелины Разиньковой были сердечные патологии и подозрение на онкологию. Эти факты были озвучены в мировом суде Центрального района, где началось рассмотрение административного дела в отношении Детской областной больницы. Журналист «Клопс» побывал на заседании.

В чём суть нарушений

После проведённой проверки прокуратура Центрального района возбудила дело по ст. 19.20 ч. 2 КоАП РФ («Осуществление деятельности с нарушением требований и условий, предусмотренных лицензией»).

Основные нарушения, которые нашли проверяющие, кратко можно сформулировать так: девочку недообследовали. В направлении Ангелины из гусевской больницы в ДОБ были данные об «отягощённом кардиологическом анамнезе» ребёнка. В 2013 году у школьницы обнаружили открытое овальное окно — отверстие между левым и правым предсердиями сердца. Кроме того, у Ангелины диагностировали «умеренную дилатацию (увеличение объёма — прим. ред.) правых камер сердца» и постоянную тахикардию. В районной больнице у девочки нашли «объёмное образование поясничного отдела позвоночника».

Несмотря на перечисленные диагнозы, на консультацию к детскому онкологу и другим специалистам Ангелину не направили. ЭКГ девочке назначили через два дня после госпитализации. Пациентку не перевели в отделение соответствующего профиля, в палату интенсивной терапии или реанимацию, её не осмотрели реаниматолог и кардиолог, говорится в материалах проверки.

Что говорят представители больницы

На процессе было четверо представителей Детской областной больницы: два юриста, главврач и его заместитель. Они не согласились ни с одним доводом прокуратуры и обратились к суду с просьбой опросить свидетелей, в том числе лечащего врача Ангелины Петра Литвиненко. Последний через несколько дней после смерти девочки был назначен заведующим нейрохирургическим отделением. В качестве свидетелей, чьи показания могут быть важны, называлась также психиатр ДОБ Наталья Казанцева, которая направила Ангелину на госпитализацию в психиатрическую больницу.

Как будут развиваться события

Помощник прокурора Центрального района Екатерина Денисюк возражала против этих доводов, сославшись на то, что объяснения обоих врачей есть в материалах дела. Однако судья пошла навстречу представителям больницы.

После того как медиков опросят, юрист ДОБ выскажет все возражения на претензии прокуратуры, и позднее суд примет решение. Рассмотрение материалов дела продолжится в июне.

15-летняя Ангелина Разинькова из Гусева умерла 21 февраля 2019 года в приёмном отделении психиатрической больнице № 2. О последних днях жизни девочки рассказала её мама. Региональный СКР возбудил уголовное дело.

В апреле стали известны результаты судебно-медицинской экспертизы: Ангелина скончалась от диффузного альтеративно-экссудативного межуточно-паренхиматозного миокардита, проще говоря — воспаления сердечной мышцы. Болезнь осложнилась острой сердечной (левожелудочковой) недостаточностью.
448 просмотров   |   2 комментария
0 голосов
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
В арт-резиденции «Технополиса GS» состоялся мастер-класс по творческой работе с картоном
В арт-резиденции «Технополиса GS» состоялся мастер-класс по творческой работе с картоном
Фестиваль «Гумбинненское сражение. Август 1914 года»
Фестиваль «Гумбинненское сражение. Август 1914 года»
8 июля на городской площади прошла молодежная акция приуроченная к празднованию Дня Семьи, Любви и Верности
8 июля на городской площади прошла молодежная акция приуроченная к празднованию Дня Семьи, Любви и Верности
С
# 1Старик Хоттабыч
Интересно, почему по УК РФ дело не завели. По сути убили ребенка те, кто должны были его спасти. Прокуратуре надо к уголовной  привлекать. По КоАП наказание в виде штрафа, и то мизерного. 
Сегодня, 15:47   ЦитироватьОтветить
10
Ж
# 2Жертва коммунистической власти
Ребенок, умерает на руках у мамы в больнице куда она его принесла из другой больницы от куда её выгнали.... и за это административная ответственность должностных лиц.... ЧТО НЕ ТАК С ЭТОЙ СТРАНОЙ???
Сегодня, 17:32   ЦитироватьОтветить
40

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»