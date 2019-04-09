9 апреля 2019, 23:46

За год население Гусевского городского округа сократилось на 110 человек. Такие цифры приводит росстат Калининградской области.По данным на 1 января 2019 года численность населения Гусевского городского округа составляет 37435 человек. Из них 28307 человек проживает в городе. Стоит отметить, что количество жителей уменьшилось только в сельской местности. Городское население за год увеличилась на 7 человек.В целом по Калининградской области количество жителей увеличилось на 7588 и составляет 1002187 человек.