Магазин «Двери» на Красноармейской Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / За год население Гусевского городского округа сократилось на 110 человек
Информационный сайт города Гусева

За год население Гусевского городского округа сократилось на 110 человек

9 апреля 2019, 23:46
За год население Гусевского городского округа сократилось на 110 человек
За год население Гусевского городского округа сократилось на 110 человек. Такие цифры приводит росстат Калининградской области.

По данным на 1 января 2019 года численность населения Гусевского городского округа составляет 37435 человек. Из них 28307 человек проживает в городе. Стоит отметить, что количество жителей уменьшилось только в сельской местности. Городское население за год увеличилась на 7 человек.

В целом по Калининградской области количество жителей увеличилось на 7588 и составляет 1002187 человек.

Данные росстата [65,5 Kb] (cкачали 0 раз)
росстат
26 просмотров
0 голосов
Другие новости по теме
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Позиция компании ООО «МостДеталь» по мосту-долгострою в Гусеве
Вымирание востока: почему область похожа на Россию в миниатюре
Вымирание востока: почему область похожа на Россию в миниатюре
По данным росстата население Гусевского округа за год уменьшилось на 12 человек
По данным росстата население Гусевского округа за год уменьшилось на 12 человек
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году
Итоги социально-экономического развития Калининградской области в 2010 году

Оставить комментарий

Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров