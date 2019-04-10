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В Гусевском округе начата подготовка военно-мемориальных объектов ко Дню победы

10 апреля 2019, 16:06
В Гусевском округе начата подготовка военно-мемориальных объектов ко Дню победы
В Гусевском городском округе начата подготовка военно-мемориальных объектов к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

К работам привлечены образовательные и культурные учреждения, волонтеры. Устраняются повреждения, красят ограждения и элементы памятников, убирают прилегающие территории.

Всего на территории муниципалитета находится 24 военно-мемориальных объекта.
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