В Гусевском округе начата подготовка военно-мемориальных объектов ко Дню победы

10 апреля 2019, 16:06

В Гусевском городском округе начата подготовка военно-мемориальных объектов к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



К работам привлечены образовательные и культурные учреждения, волонтеры. Устраняются повреждения, красят ограждения и элементы памятников, убирают прилегающие территории.



Всего на территории муниципалитета находится 24 военно-мемориальных объекта.

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