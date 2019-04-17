Из-за крупного долга житель Гусева не смог выехать за рубеж

17 апреля 2019, 20:25

Должник из Гусева из-за крупного долга омрачил себе и своим близким предстоящие майские праздники и летний отдых.



В отделе судебных приставов Гусевского района на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с 41-летнего жителя Гусева в пользу Межрайонной инспекции ФНС № 2 по Калининградской области налоговых платежей на общую сумму более 600 тыс. рублей.



Несмотря на то, что должник своевременно был уведомлен судебным приставом о возбуждении в отношении него сводного исполнительного производства, он в установленные сроки оплату задолженности не произвел и на прием в Отдел не приходил, в связи с чем судебный пристав обратился в суд с заявлением об установлении временного ограничения на выезд из РФ в отношении должника.



Гусевским городским судом было вынесено определение об установлении временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации, которое вступило в законную силу в конце марта 2019 года.



41-летний должник, понимая серьезность своего положения, сразу же пришел на прием к судебному приставу исполнителю и погасил часть образовавшейся задолженности в размере 150 тыс. рублей.



В настоящее время должником предпринимает меры для погашения остатка долга, в противном случае летний отпуск с выездом за рубеж для него может не состояться.

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