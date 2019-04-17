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Информационный сайт города Гусева

Из-за крупного долга житель Гусева не смог выехать за рубеж

17 апреля 2019, 20:25
Из-за крупного долга житель Гусева не смог выехать за рубеж
Должник из Гусева из-за крупного долга омрачил себе и своим близким предстоящие майские праздники и летний отдых.

В отделе судебных приставов Гусевского района на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с 41-летнего жителя Гусева в пользу Межрайонной инспекции ФНС № 2 по Калининградской области налоговых платежей на общую сумму более 600 тыс. рублей.

Несмотря на то, что должник своевременно был уведомлен судебным приставом о возбуждении в отношении него сводного исполнительного производства, он в установленные сроки оплату задолженности не произвел и на прием в Отдел не приходил, в связи с чем судебный пристав обратился в суд с заявлением об установлении временного ограничения на выезд из РФ в отношении должника.

Гусевским городским судом было вынесено определение об установлении временного ограничения на выезд должника из Российской Федерации, которое вступило в законную силу в конце марта 2019 года.

41-летний должник, понимая серьезность своего положения, сразу же пришел на прием к судебному приставу исполнителю и погасил часть образовавшейся задолженности в размере 150 тыс. рублей.

В настоящее время должником предпринимает меры для погашения остатка долга, в противном случае летний отпуск с выездом за рубеж для него может не состояться.
долги приставы
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Д
# 1Должник
Уж как работают Гусевские судебные приставы всем известно! Если человек работает и имеет доход и у него есть задолженность-сразу арест всех средств, в том числе даже пенсий и детских пособий, а потом уже разбирательства.. и возврат в течении месяца., как минимум, кроме этого запрет на рег. действия ТС, если есть в собственности. А потом год ходи, даже уплатив все, проси чтоб сняли. Ну, а алкота и другие упыри (типа не работающие) по 700 тысяч, 1.5 млн. имеющая задолженности, по алиментам например-ответ имущества нет, источника постоянного дохода не имеют, взыскать не можем! Уголовные дела не можем возбудить, принудительно работать заставить не можем. Да что там говорить штат Гусевской ФССП каждые полгода меняется, кто там только не работал!
Вчера, 22:21   ЦитироватьОтветить
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