Кубок главы администрации города забрала команда КВН школы № 1

30 апреля 2019, 12:09

29 апреля состоялась игра КВН на кубок Главы администрации МО «Гусевский городской округ».



Команды представили зрителям свои визитные карточки (приветствия), а так же сразились в конкурсе болельщиков.



Результаты:



1 место и кубок главы забирает команда КВН «ШикардоZ» МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева;

2 место команда КВН «Драйв» МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусев;

3 место разделили две команды «Пятерочка» МОУ СОШ № 5 и «Не все дома» МОУ СОШ № 1 им. С. И. Гусева;

4 место «Сборная ГПТ» ГПТ г. Гусева;

5 место «Команда Вроде НАС» дворовая сборная;

6 место «Непосредственно люди» КАТиП г. Гусев.



Гостями игры стали: команда КВН «ЛЕТО», которая уже совсем скоро представит наш город в финале КЛАССной лиги КВН в городе Калининграде.



Ребята благодарят администрацию МО «Гусевский городской округ» и лично главу администрации Китаева Александра Александровича за содействие в развитии КВН движения в городе Гусеве. Также говорят спасибо за поддержку позитивных начинаний нашей молодёжи директору школы № 1 им. С. И. Гусева Левчуку Виктору Андреевичу, директору школы № 5 города Гусева Журило Татьяне Васильевне, директору Колледжа агротехнологий и природообустройства в городе Гусеве Грубинову Леониду Владимировичу и директору Гусевского политехнического техникума Канаевой Екатерине Николаевне.



Поздравляем всех с замечательной игрой и приглашаем на финал лиги остров КВН, который состоится уже 4 мая, успейте купить билеты!

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