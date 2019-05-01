/ / / Городская администрация проводит опрос: памятник Епанчину или фонтан

Особенно живой интерес жителей Гусевского городского округа вызывает кругового движение, точнее его наполняемость. В частности, после решения общественного Совета перенести памятника Ленину в сквер на улицу Ульяновых, горожане и другие обитатели различных социальных сетей высказались против установки в центре кругового движения за стелой с ангелом-хранителем скульптурной композиции русскому генералу, участнику Первой Мировой войны, военному писателю Николаю Епанчину рядом с оседланной лошадью. Поэтом в минувший понедельник, 29апреля, в актовом зале собрались члены межведомственной комиссии, которые, заслушав доклад помощника главы администрации Алины Хамрабаевой о том, что споры продолжаются, и предложили еще раз запустить голосование по установке памятника герою Первой Мировой войны с вынесением результатов на Совет по культуре при губернаторе Калининградской области и внесению изменения в концепцию. Главный архитектор города Дим Охрименко в качестве альтернативы скульптурной композиции предложил разместить в центре кругового движения фонтан. Собравшиеся в актовом зале единогласно поддержали эту идею.
Так что, уважаемые гусевцы и гости города, в очередной раз обращаем ваше внимание, что в торговых центрах: «Семья», «Большая семья», «Сити-Гусев», «Восток», городских школах, гусевском политехническом техникуме, колледже агротехнологий и природообустройства, а также в фойе физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова с 1 мая установлены урны для голосования, которое продлится до 10 мая. Если вы «ЗА» скульптурную композицию русскому генералу, участнику Первой Мировой войны, военному писателю Николаю Епанчину рядом с оседланной лошадью, то поставьте любой знак напротив этого пункта в опроснике. Если же вам ближе по душе фонтан, который будет украшать городскую площадь, то поставьте любой знак напротив этого пункта. Те же, кто больше времени проводит на просторах Интернета, могут проголосовать на сайте администрации.
Также на межведомственной комиссии был затронут вопрос елей, которые растут на площади более полувека. Члены комиссии отказались от идеи выносить вопрос спилить, пересадить или оставить на месте на голосование, так как, по их мнению, необходимо пригласить специалистов, которые могут дать заключение о состоянии елей — смогут ли они пережить реконструкцию, ведь в предыдущий раз им уже подрубали корни (при реконструкции сквера в 2006 году — прим.ред.),чтобы уложить тротуарную плитку и провести освещение. Несколькими днями ранее в актовом зале администрации собирался общественный Совет, на котором помимо праздничных мероприятий, посвященных 74-йодовщине Великой Победы, члены Совета также интересовались судьбой елей. Тогда от некоторых из них и поступило предложение убрать четыре из шести елей.
Представители администрации, которые присутствовали на общественном Совете и межведомственной комиссии, заверили, что прежде чем какое-либо принимать решение, для обследования елей будет приглашен специалист-дендролог из национального парка «Куршская коса».
Администрация города Гусева