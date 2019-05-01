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Информационный сайт города Гусева

Городская администрация проводит опрос: памятник Епанчину или фонтан

1 мая 2019, 16:49
Городская администрация проводит опрос: памятник Епанчину или фонтан
Несмотря на то, что работы в центре города Гусева в рамках проекта «Русская Победа спасла Париж», который администрация округа представила в прошлом году в Министерстве строительства России на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды в исторических поселениях и малых городах идет полным ходом, не стихают обсуждения этого проекта среди гусевцев как во время встреч с главой администрации, так и на просторах сети Интернет.

Особенно живой интерес жителей Гусевского городского округа вызывает кругового движение, точнее его наполняемость. В частности, после решения общественного Совета перенести памятника Ленину в сквер на улицу Ульяновых, горожане и другие обитатели различных социальных сетей высказались против установки в центре кругового движения за стелой с ангелом-хранителем скульптурной композиции русскому генералу, участнику Первой Мировой войны, военному писателю Николаю Епанчину рядом с оседланной лошадью. Поэтом в минувший понедельник, 29апреля, в актовом зале собрались члены межведомственной комиссии, которые, заслушав доклад помощника главы администрации Алины Хамрабаевой о том, что споры продолжаются, и предложили еще раз запустить голосование по установке памятника герою Первой Мировой войны с вынесением результатов на Совет по культуре при губернаторе Калининградской области и внесению изменения в концепцию. Главный архитектор города Дим Охрименко в качестве альтернативы скульптурной композиции предложил разместить в центре кругового движения фонтан. Собравшиеся в актовом зале единогласно поддержали эту идею.

Так что, уважаемые гусевцы и гости города, в очередной раз обращаем ваше внимание, что в торговых центрах: «Семья», «Большая семья», «Сити-Гусев», «Восток», городских школах, гусевском политехническом техникуме, колледже агротехнологий и природообустройства, а также в фойе физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова с 1 мая установлены урны для голосования, которое продлится до 10 мая. Если вы «ЗА» скульптурную композицию русскому генералу, участнику Первой Мировой войны, военному писателю Николаю Епанчину рядом с оседланной лошадью, то поставьте любой знак напротив этого пункта в опроснике. Если же вам ближе по душе фонтан, который будет украшать городскую площадь, то поставьте любой знак напротив этого пункта. Те же, кто больше времени проводит на просторах Интернета, могут проголосовать на сайте администрации.

Также на межведомственной комиссии был затронут вопрос елей, которые растут на площади более полувека. Члены комиссии отказались от идеи выносить вопрос спилить, пересадить или оставить на месте на голосование, так как, по их мнению, необходимо пригласить специалистов, которые могут дать заключение о состоянии елей — смогут ли они пережить реконструкцию, ведь в предыдущий раз им уже подрубали корни (при реконструкции сквера в 2006 году — прим.ред.),чтобы уложить тротуарную плитку и провести освещение. Несколькими днями ранее в актовом зале администрации собирался общественный Совет, на котором помимо праздничных мероприятий, посвященных 74-йодовщине Великой Победы, члены Совета также интересовались судьбой елей. Тогда от некоторых из них и поступило предложение убрать четыре из шести елей.

Представители администрации, которые присутствовали на общественном Совете и межведомственной комиссии, заверили, что прежде чем какое-либо принимать решение, для обследования елей будет приглашен специалист-дендролог из национального парка «Куршская коса».

Администрация города Гусева
Русская Победа спасла Париж
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Г
# 1Гость Андрей
Фонтан конечно!
Сегодня, 17:04   ЦитироватьОтветить
101
6
# 2666
Епачин - пособник Гитреловской Германии - источник Википедия

Аймсорри, Гитлеровской Германии. Неужели истинно русских героев не хватает?  КОНЕЧНО ФОНТАН

Фонтан всех устроит
Сегодня, 17:22   ЦитироватьОтветить
60
Г
# 3Гость Гость
Гость Андрей,
Фонтан ваш засрут быстрей, чем вы думаете.На его очистку постоянно надо будет выделять деньги, которых и так нет . Так ,что памятник самый оптимальный вариант


Сегодня, 17:25   ЦитироватьОтветить
15
Г
# 4Гость Галина
Фонтан!!!!!!!!
Сегодня, 17:52   ЦитироватьОтветить
20
П
# 5Партиец
А почему боится администрация выставить третий вариант - оставить памятник Ленину в покое на своем месте? Епанчина куда нибуть к штыковой атаке, если он так люб некоторым.
Сегодня, 17:55   ЦитироватьОтветить
50
Ю
# 6Юрий Лактионов
По закону, общественный совет не имеет таких полномочий как общественные слушанья. На последних общественных слушаньях посвященные проекту площади говорилось о сохранении всех памятников на своих местах. О Епанчине вообще не было разговора.
Если администрация будет продолжать продавливать памятник белогвардейскому генералу - который ничего для Гусева не сделал, чтобы получить такую честь - иметь памятник в центре площади, тоя буду вынужден настаивать на соблюдении закона и проведении общественных слушаний по этому вопросу.
В свое время 54% проголосовавших в группе "Я люблю Гусев", а участвовало 1400 человек, приняли решение оставить памятник Ленина на своем месте.
Уважаете мнение большинства Гусевцев!
Сегодня, 18:06   ЦитироватьОтветить
10
Г
# 7Гость Яна
Я за Фонтан ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН ФОНТАН
Сегодня, 18:32   ЦитироватьОтветить
00
т
# 8татяна
оставьте Ленина в покое деньги девать некуда или уже все разворовали?
Париж Европа да они про Гусев и не слышали.КАК В ПЕСНЕ ВСЕ РАЗРУШИМ А ПОТОМ....и трава не расти!!!!!

Сегодня, 18:37   ЦитироватьОтветить
00
т
# 9так
 ЗА сохранение памятника В.И. ЛЕНИНА ,  а если всё таки будут убирать ,то сделайте перекрёсток  там, а от Орбиты и от Аматэла, расширьте тротуары,так будет лучше чем КОЛЬЦО!
Сегодня, 19:08   ЦитироватьОтветить
00

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